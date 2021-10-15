В Красноярске определили лучших самозанятых
Итоги I Регионального конкурса подвели в центре «Мой бизнес». Участниками стали 50 человек из восьми территорий края: Красноярска, Ачинска, Ужура, Зеленогорска, Назарова, Ирбейского, Абана и Шарыпова.
В номинации «Кулинарный шедевр» победила Юлия Дехер, она занимается изготовлением эксклюзивных тортов и десертов на заказ.
Номинация «Лучший мастер бьюти-индустрии» – Евгений Молчанов, у него редкая специализация: мастер депиляции для мужчин.
Номинация «Лучший проект в сфере дизайна и фотографии» – Людмила Черкасова, фотограф новорожденных малышей и беременных.
«Репетитором года» стала Юлия Белоусова, автор проекта «Лаборатория будущего».
Номинация «Мастер на все руки» – Екатерина Прошина, производитель реквизита для фотостудий (товары для декора фотозоны, бесшовная одежда маленьких размеров), которые специализируются на фотосъёмке новорожденных и детей до 1 года.
Победители получили сертификаты на 100 тысяч рублей на развитие своего дела.
Конкурс проводился в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
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С 15 по 17 октября в красноярской арт-резиденции «Каменка» пройдет первый окружной креативный форум «Российская креативная неделя — Сибирь».В событии примут участи более 200 спикеров.
-
Лицо и голос компании: стали известны претенденты в номинации «Амбассадор бренда»
Одной из самых ожидаемых номинаций премии «Человек года» является «Амбассадор бренда». Именно здесь соревнуются самые публичные, яркие предприниматели.
-
«Человек года-2021»: эксперты составили шорт-лист номинации «Новые лица бизнеса»
В лонг-листе номинации было заявлено полсотни претендентов. Эксперты отобрали самых достойных, по их мнению, предпринимателей, недавно вышедших на рынок. До финала дойдут лишь трое.