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В Красноярске определили лучших самозанятых

В Красноярске определили лучших самозанятых
Иллюстрация: центр "Мой бизнес"

Итоги I Регионального конкурса подвели в центре «Мой бизнес». Участниками стали 50 человек из восьми территорий края: Красноярска, Ачинска, Ужура, Зеленогорска, Назарова, Ирбейского, Абана и Шарыпова.

#НОВОСТИ

В номинации «Кулинарный шедевр» победила Юлия Дехер, она занимается изготовлением эксклюзивных тортов и десертов на заказ.

Номинация «Лучший мастер бьюти-индустрии» – Евгений Молчанов, у него редкая специализация: мастер депиляции для мужчин.

Номинация «Лучший проект в сфере дизайна и фотографии» – Людмила Черкасова, фотограф новорожденных малышей и беременных.

«Репетитором года» стала Юлия Белоусова, автор проекта «Лаборатория будущего».

Номинация «Мастер на все руки» – Екатерина Прошина, производитель реквизита для фотостудий (товары для декора фотозоны, бесшовная одежда маленьких размеров), которые специализируются на фотосъёмке новорожденных и детей до 1 года.

Победители получили сертификаты на 100 тысяч рублей на развитие своего дела.

Конкурс проводился в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

 

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Автор: Петр Савельев
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