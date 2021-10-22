Социальных предпринимателей края научат вести бизнес грамотно

Центр «Мой бизнес» проводит бесплатную обучающую онлайн-программу для социальных предпринимателей по построению устойчивой модели социального предприятия.

Бизнес-тренер программы – Анна Киреева, эксперт в области лидерства, развития предпринимательских и управленческих компетенций, автор и тренер программ, утвержденных Минэкономразвития России. Она расскажет о формировании бизнес-идеи, анализе целевой аудитории, конкурентных преимуществах, основах маркетинга и финансового планирования, организации бизнес-процессов и т.д.

Обучение предпринимателей проводится в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Участвовать в программе могут не только предприятия, которым присвоен статус социальных, но и те, кто только собирается его получить.

Данное обучение – обязательное условие для бизнеса, который планирует в конце года претендовать на гранты для социальных предпринимателей. Напомню, что объём господдержки – до 500 тысяч рублей, для компаний, зарегистрированных в Арктической зоне, – до 1 млн рублей. Ещё одно условие – необходимо состоять в реестре социальных предприятий. Заявки на получение данного статуса принимает наше агентство», – рассказала руководитель агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края Татьяна Бочарова.

Обучение пройдёт в онлайн-формате в течение шести дней: 25, 27 и 29 октября, 3, 5 и 10 ноября с 14.00 до 18.00. Для участия необходимо направить заявку по адресу vopros@mb24.ru или позвонить по телефону 8-800-234-0-124.

В Красноярском крае статус социального предприятия присвоен уже 33 компаниям. Их включили в федеральный реестр социальных предприятий. Заявки кандидатов рассматривала комиссия, созданная агентством развития малого и среднего предпринимательства края.

Перечень требований к кандидатам на получение статуса социального предприятия, список необходимых документов и рекомендации по их заполнению предприниматели могут найти на официальном сайте агентства в разделе «Социальное предпринимательство». Информацию можно уточнить в агентстве по телефону (391) 222-55-14 или электронной почте vlasenko@krasmsp.ru.