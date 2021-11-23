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Енисейскую Сибирь показали японским инвесторам

Енисейскую Сибирь показали японским инвесторам
Иллюстрация: пресс-служба КИП "Енисейская Сибирь"

Накануне в Москве состоялось заседание российско-японской Межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам. Потенциальным партнерам представили два проекта КИП «Енисейская Сибирь».

#НОВОСТИ

Комиссия ознакомилась с проектом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Красноярская технологическая долина», который направлен на развитие отечественной промышленности, создание инновационных предприятий и выпуск конкурентоспособной продукции, востребованной как в России, так и за рубежом. Резиденты «долины» могут разместиться на площадях КраМЗа или на свободной территории, прилегающей к заводу. Второй проект, который представили японским инвесторам, - это международный транспортно-логистический и производственный хаб на базе двух аэропортов – Красноярск и Черемшанка. Хаб также будет иметь статус ОЭЗ.

У иностранных инвесторов есть возможность не только локализовать свое производство на территории наших регионов с применением льготных режимов, но и войти в потенциальный проект в качестве инвестора», – отметил руководитель московского офиса Корпорации развития Енисейской Сибири Никита Александров выгоды для потенциальных японских партнеров.

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Автор: Петр Савельев
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