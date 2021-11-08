Новая министр экономики Красноярского края сделает перенастройку
Анна Гарнец, новый руководитель министерства экономики и регионального развития Красноярского края перенастроит работу ведомства.
Об этом шла речь на рабочей встрече губернатора Александра Усса с Анной Гарнец, новым министром экономики и регионального развития региона.
По мнению губернатора, Минэкономики должно стать главным центром, координирующим работу других ведомств.
В свою очередь министр экономики рассказала о планах по перенастройке работы ведомства.
Первый блок — аналитический блок направлен на формирование ключевых управленческих решений во всех отраслях.
Второй блок — создание новых подходов развития региона по различным направлениям.
Третий блок — взаимодействие с «Корпорацией развития Енисейской Сибири», агентствами развития МСБ и труда и занятости населения.
Основные приоритеты работы министерства в новом формате:
- Развитие территории
- Инвестиции
- Национальные проекты.
Справка
Гарнец Анна Карловна, родилась 18 октября 1987 года.
В 2009 году окончила СФУ («Филология»), в 2015 году — СФУ («Юриспруденция»), в 2017 году —переподготовка в СФУ («Государственное и муниципальное управление», специализация «Управление государственными и муниципальными финансами»). В 2018 году — закончила РАНХиГС по программе «Развитие региональных программ», «Управление проектами в органах власти».
Трудовой путь начала в 2007-2009 гг. – секретарь-машинист «Городская детская клиническая больница № 5».
В 2009-2010 гг. — продюсер-копирайтер отдела производства ООО «Стив и Бартон».
В 2010-2016 гг. — ведущий специалист справочно-информационного отдела управления документационного обеспечения Правительства Красноярского края, затем главный специалист, затем консультант управления документационного обеспечения Правительства Красноярского края.
В 2016-2017 гг. — замначальника отдела проектного управления проектной деятельности Правительства Красноярского края.
В 2017-2019 гг. — замначальника управления – начальник отдела проектного управления проектной деятельности Правительства Красноярского края.
В 2019-2021 гг. — начальник управления проектной деятельности Правительства Красноярского края.
В 2021 году назначена министром экономики и регионального развития Красноярского края.
Предшественник Егор Васильев был избран депутатом в Заксобрание края и вынужден был оставить пост.
По теме
-
Кандидатуру министра экономики края согласовали большинством голосов
Депутаты Законодательного собрания всесторонне обсудили кандидатуру нового министра экономики и регионального развития Красноярского края Анны Гарнец, и проголосовали за.28.10.2021Новости ДККрасноярск
-
Губернатор края назначил нового полпреда. Им стал Алексей Членов
Губернатор края Александр Усс подписал распоряжение о назначении Алексея Членова на должность полномочного представителя Губернатора по Норильску и Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району.26.10.2021Новости ДККрасноярск
-
Стал известен кандидат на пост министра экономики и регионального развития края
Министром экономики и регионального развития Красноярского края станет Анна Гарнец. Чиновница работает в правительстве и занимается проектным управлением.25.10.2021Новости ДККрасноярск