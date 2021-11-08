Новая министр экономики Красноярского края сделает перенастройку

Анна Гарнец, новый руководитель министерства экономики и регионального развития Красноярского края перенастроит работу ведомства.

Об этом шла речь на рабочей встрече губернатора Александра Усса с Анной Гарнец, новым министром экономики и регионального развития региона.

По мнению губернатора, Минэкономики должно стать главным центром, координирующим работу других ведомств.

В свою очередь министр экономики рассказала о планах по перенастройке работы ведомства.

Первый блок — аналитический блок направлен на формирование ключевых управленческих решений во всех отраслях.

Второй блок — создание новых подходов развития региона по различным направлениям.

Третий блок — взаимодействие с «Корпорацией развития Енисейской Сибири», агентствами развития МСБ и труда и занятости населения.

Основные приоритеты работы министерства в новом формате:

Развитие территории

Инвестиции

Национальные проекты.

Справка

Гарнец Анна Карловна, родилась 18 октября 1987 года.

В 2009 году окончила СФУ («Филология»), в 2015 году — СФУ («Юриспруденция»), в 2017 году —переподготовка в СФУ («Государственное и муниципальное управление», специализация «Управление государственными и муниципальными финансами»). В 2018 году — закончила РАНХиГС по программе «Развитие региональных программ», «Управление проектами в органах власти».

Трудовой путь начала в 2007-2009 гг. – секретарь-машинист «Городская детская клиническая больница № 5».

В 2009-2010 гг. — продюсер-копирайтер отдела производства ООО «Стив и Бартон».

В 2010-2016 гг. — ведущий специалист справочно-информационного отдела управления документационного обеспечения Правительства Красноярского края, затем главный специалист, затем консультант управления документационного обеспечения Правительства Красноярского края.

В 2016-2017 гг. — замначальника отдела проектного управления проектной деятельности Правительства Красноярского края.

В 2017-2019 гг. — замначальника управления – начальник отдела проектного управления проектной деятельности Правительства Красноярского края.

В 2019-2021 гг. — начальник управления проектной деятельности Правительства Красноярского края.

В 2021 году назначена министром экономики и регионального развития Красноярского края.

Предшественник Егор Васильев был избран депутатом в Заксобрание края и вынужден был оставить пост.

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