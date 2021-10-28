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Кандидатуру министра экономики края согласовали большинством голосов

Кандидатуру министра экономики края согласовали большинством голосов
Иллюстрация: Яндекс

Депутаты Законодательного собрания всесторонне обсудили кандидатуру нового министра экономики и регионального развития Красноярского края Анны Гарнец, и проголосовали за.

#НОВОСТИ

Обсуждение фигуры министра было долгим и разносторонним. С вопросами и репликами выступила едва ли не треть депутатов.

Анну Гарнец будто изучали под микроскопом: образование, старт карьеры, имеющиеся достижения.

Депутаты обратили внимание и на довольно молодой возраст кандидата на один из ключевых постов в правительстве края, и на «не экономическое» образование, и на внешне не очень впечатляющие карьерные позиции: трудовую деятельность Анна начинала с позиции секретаря-машинистки, а сейчас возглавляет управление проектной деятельности правительства края.

Порой характер дискуссии выходил за рамки делового этикета, так что депутатам приходилось одергивать друг друга и напоминать, что министр – это в первую очередь функционал, а половозрастные характеристики вторичны.

В защиту будущего министра выступил и председатель правительства края Юрий Лапшин. Он напомнил, что задачи министерства экономики и регионального развития лежат в достижении национальных целей, и опыт проектной работы, который есть у Анны Гарнец, как раз и требуется на этой позиции.

По мнению бывшего министра экономики и регионального развития, а теперь вновь депутата Заксобрания Егора Васильева, сомнения коллег связаны главным образом с тем, что Гарнец занимала непубличную должность.

Однако в профессионализме своей преемницы он не сомневается. Единственное, что Васильев пожелал своей преемнице, - сохранить коллектив министерства, который оценил как один из самых профессиональных в составе правительства.

Кандидатуру Анны Гарнец утвердили большинством голосов.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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