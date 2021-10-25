Стал известен кандидат на пост министра экономики и регионального развития края

Министром экономики и регионального развития Красноярского края станет Анна Гарнец. Чиновница работает в правительстве и занимается проектным управлением.

Кандидата на пост министра уже представили депутатам Заксобрания.

«Когда я говорю об актуальной повестке дня, я говорю о развитии — инфраструктурном, экономическом и территориальном. Оно с этого года обрело иную государственную программу и давно уже реализуется на территории Красноярского края, в том числе, в рамках проекта „Енисейская Сибирь“. Этот проект стал прорывным, в том числе на федеральном уровне и в проекте „Локальная экономика“. Мы с Анной Карловной очень плотно работали над национальными проектами, знаю ее очень хорошо по работе и уверен, что эти направления она будет продолжать и вкладывать все силы свои и министерства в то, чтобы мы достигали значимых результатов», — пояснил председатель комитета по бюджету и налоговой политике краевого парламента Егор Васильев.

Кандидатуру Анны Гарнец вынесут на утверждение краевым парламентом на ближайшую сессию Законодательного Собрания. Она запланирована на 28 октября.

Анне Гарнец несколько дней назад исполнилось 34 года, она окончила СФУ, у нее два высших образования — филологическое и юридическое.

Также чиновница повышала квалификацию, в том числе, в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Ранее министр экономики и регионального развития Егор Васильев написал заявление об уходе по собственному желанию. Он перешел работать в Законодательное собрание региона.

Тогда в правительстве региона заявляли, что вопрос о том, кто возглавит Минэкономрегионразвития края, не решен. И даже не обсуждался.

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