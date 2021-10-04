Два правительственных ведомства в Красноярском крае остались без руководителей

Чиновники (теперь уже бывшие) были избраны в Законодательное Собрание края и покинули свои посты. Временно исполняющие обязанности руководителей уже назначены.

Министр экономики и регионального развития Красноярского крае Егор Васильев и руководитель краевого агентства печати и массовых коммуникаций Алексей Додатко освобождены от своих постов. Соответствующие распоряжения подписал губернатор региона Александр Усс.

Оба экс-чиновника переквалифицировались в депутаты Заксобрания Красноярского края: Васильев победил в Курагинском одномандатном округе, а Додатко прошел по списку. Совмещать депутатство и работу чиновником, по действующему законодательству, нельзя.

В краевом парламенте они будут представлять фракцию «Единой России».

Временно руководить региональным Минэкономрегионразвития руководить будет Михаил Бершадский, а агентством массовых коммуникаций — Ирина Брежнева. Оба до этого были заместителями бывших глав этих ведомств.

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