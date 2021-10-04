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Два правительственных ведомства в Красноярском крае остались без руководителей

Егор Васильев и Алексей Додатко
Егор Васильев и Алексей Додатко. Иллюстрация: коллаж ДК

Чиновники (теперь уже бывшие) были избраны в Законодательное Собрание края и покинули свои посты. Временно исполняющие обязанности руководителей уже назначены.

#НОВОСТИ
Министр экономики и регионального развития Красноярского крае Егор Васильев и руководитель краевого агентства печати и массовых коммуникаций Алексей Додатко освобождены от своих постов. Соответствующие распоряжения подписал губернатор региона Александр Усс.
 
Оба экс-чиновника переквалифицировались в депутаты Заксобрания Красноярского края: Васильев победил в Курагинском одномандатном округе, а Додатко прошел по списку. Совмещать депутатство и работу чиновником, по действующему законодательству, нельзя.
 
В краевом парламенте они будут представлять фракцию «Единой России».
 
Временно руководить региональным Минэкономрегионразвития руководить будет Михаил Бершадский, а агентством массовых коммуникаций — Ирина Брежнева. Оба до этого были заместителями бывших глав этих ведомств.
 
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Автор: Петр Савельев
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