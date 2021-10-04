Два правительственных ведомства в Красноярском крае остались без руководителей
Чиновники (теперь уже бывшие) были избраны в Законодательное Собрание края и покинули свои посты. Временно исполняющие обязанности руководителей уже назначены.
Глава района выиграл выборы в Законодательное собрание края по одномандатному округу. Дальше он продолжит карьеру в качестве депутата. Первое заседание ЗС ожидается 11 октября.
Уволен полпред губернатора Красноярского края Сергей Батурин
Полномочный представитель губернатора по Норильску и Таймырскому Долгано-Ненецкому району Сергей Батурин покидает должность по собственному желанию. Распоряжение подписал глава края Александр Усс.
Александр Усс и Сергей Ерёмин не пойдут в депутаты Заксобрания. А кто сомневался?!
Вместе с ними от депутатских мандатов отказались еще четыре победителя выборов 2021 года. Теперь их портфели передадут соратникам по партии, которые шли в списках ниже.
Наталья Каптелинина не получила место в Госдуме
Как сообщила депутат горсовета в своем Facebook-аккаунте, региональная группа получила лишь два мандата, Каптелинина была в списке под третьим номером