Дмитрий Дмитриев официально попрощался с Советским районом

Глава района выиграл выборы в Законодательное собрание края по одномандатному округу. Дальше он продолжит карьеру в качестве депутата. Первое заседание ЗС ожидается 11 октября.

Вчера у Дмитрия Дмитриева был последний рабочий день в должности главы района. В своем инстаграме он поблагодарил всех за поддержку и доверие и отметил, что фактически уже начал работу в качестве депутата. Сегодня вместе с мэром Красноярска Сергеем Ереминым он проехался по Солнечному. Именно этот район Дмитриев и будет представлять в Заксобрании.

Кто сменит его на посту, пока неизвестно. Пока исполняющим обязанности главы района назначен первый заместитель Равиль Матыгулин.

Напомним, в Заксобрание намерен вернуться и министр экономики и регионального развития Красноярского края Егор Васильев. Как и раньше он будет представлять Курагинский одномандатный округ. Кандидатура его прееемника на посту министра также пока неизвестна.