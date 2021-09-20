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У Красноярского края появится новый министр экономики. Но это не точно

Егор Васильев, министр экономики и регионального развития Красноярского края
Егор Васильев, министр экономики и регионального развития Красноярского края. Иллюстрация: instagram.com/vasilev_krsk

Действующий глава регионального Минэкономрегионразвития, по всей видимости, победил в выборах депутатов Заксобрания на своем округе и теперь сменит исполнительную власть на законодательную.

#НОВОСТИ
По предварительным данным Крайизбиркома, министр экономики и регионального развития Красноярского края Егор Васильев набрал 37,2% голосов избирателей на выборах в Законодательное собрание региона по Курагинскому одномандатному округу. Это больше, чем у других кандидатов.
 
По действующему законодательству, Васильев не сможет заниматься законотворческой деятельностью и одновременно оставаться главой министерства
 
Как пояснили DK.RU в пресс-службе правительства Красноярского края, пока Васильев остается действующим министром. Более того, с сегодняшнего дня он снова приступил к работе (на период предвыборной кампании он уходил в отпуск).
 
Однако, после официального объявления результатов выборов, ему предстоит выбрать между портфелем министра и депутатским креслом. По имеющейся у DK.RU информации, Васильев предпочтет второе.
 
Также в пресс-службе кабмина говорят, что пока вопрос о том, кто возглавит Минэкономрегионразвития края, не решен. И даже не обсуждался.
 
Добавим, что так как Егор Васильев избирался по одномандатному округу, в случае, если он решит остаться во главе министерства, депутатский мандат получит тот, кто стал вторым по количеству голосов. Кто сейчас идет на этом месте, выяснить не удалось. Однако известно, что по кроме Васильева, по Курагинскому округу баллотировались Денис Бахтин («Родина»), Алексей Бражников («Зеленые»), Ксения Бутенко (ЛДПР), Владимир Вахтель (КПРФ), Виктор Лысенко (КПКР) и Михаил Орда ("Партия пенсионеров).
 
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По результатам выборов большинство мандатов в региональном парламенте досталось «Единой России». Они получили 34 депутатских мандата. На втором месте — КПРФ и 8 мандатов.

Иностранцы оценили выборы в Красноярске

На избирательных участках Красноярска побывали эксперты из стран Прибалтики и Боснии и Герцеговины.

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Автор: Евгений Волошинский
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