Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 18.09
72,56
85,46
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярском края явка на выборах не дотянула и до 40%

В Красноярском края явка на выборах не дотянула и до 40%
Иллюстрация: Крайизбирком

Три последних дня красноярцы выбирали депутатов федерального и краевого парламента. Судя по количеству проголосовавших, особого интереса у избирателей это не вызвало.

#НОВОСТИ
Из более чем 2 млн жителей Красноярского края в выборах 2021 года прияло участие 37,62%. Такие данные опубликовал Крайизбирком на 18:00 19 сентября. Это на 5% выше, чем было в 2016 году, когда регион также выбирал депутатов Госдумы и Заксобрания.
 
Самая высокая явка была зафиксирована по Енисейскому округу — 43%. А самая низкая — по Центральному (34,2%). В остальных округах — Дивногорском и Красноярском — явка составила 38,9% и 35%.
В Красноярске явка была ниже средней. Минимальные значения в Ленинском (27,24%), Советском (27,54%) и Октябрьском (28,99%) районах города», — рассказали в избиркоме.
Напомним, что в субботу, на 15:00, явка по краю была на уровне 18,63%. К 10 же утра воскресенья она выросла до 23,78%.
Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В заброшенном недострое «Краскона» заметили рабочихВ заброшенном недострое «Краскона» заметили рабочих
  • В тяжелом весе: Красноярский край лидирует по росту продаж прицеповВ тяжелом весе: Красноярский край лидирует по росту продаж прицепов
  • В Красноярске кандидата в депутаты Заксобрания вычеркнули из бюллетенейВ Красноярске кандидата в депутаты Заксобрания вычеркнули из бюллетеней
  • Красноярцев зовут на съемки новых «Ёлок»Красноярцев зовут на съемки новых «Ёлок»
  • Лариса Маркосьян: Вот вам Эверест — можете, идите!Лариса Маркосьян: Вот вам Эверест — можете, идите!
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.