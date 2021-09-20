В Красноярском края явка на выборах не дотянула и до 40%

Три последних дня красноярцы выбирали депутатов федерального и краевого парламента. Судя по количеству проголосовавших, особого интереса у избирателей это не вызвало.

Из более чем 2 млн жителей Красноярского края в выборах 2021 года прияло участие 37,62%. Такие данные опубликовал Крайизбирком на 18:00 19 сентября. Это на 5% выше, чем было в 2016 году, когда регион также выбирал депутатов Госдумы и Заксобрания.

Самая высокая явка была зафиксирована по Енисейскому округу — 43%. А самая низкая — по Центральному (34,2%). В остальных округах — Дивногорском и Красноярском — явка составила 38,9% и 35%.

В Красноярске явка была ниже средней. Минимальные значения в Ленинском (27,24%), Советском (27,54%) и Октябрьском (28,99%) районах города», — рассказали в избиркоме.

Напомним, что в субботу, на 15:00, явка по краю была на уровне 18,63%. К 10 же утра воскресенья она выросла до 23,78%.