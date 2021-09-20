Кто получил больше всего мест в Законодательном собрании края? Итоги выборов
По результатам выборов большинство мандатов в региональном парламенте досталось «Единой России». Они получили 34 депутатских мандата. На втором месте — КПРФ и 8 мандатов.
В состав Заксобрания также вошли ЛДПР с 4 мандатами, партия «Новые люди» с 2 мандатами, «Справедливая Россия» и партия «Зеленые» — у них по одному мандату.
Разбавили партийную картину самовыдвиженцы — они получили 2 мандата.
В краевом избиркоме рассказали, что еще не учтены голоса отдаленных территорий. Сегодня — завтра эти данные будут получены. Однако на общую картину это не повлияет.
Результаты пока предварительные. С 8 избирательных участков еще не дощли голоса, территориальные комиссии собирают их, но это менее полпроцента, поэтому существенно на результаты они повлиять не могут», — рассказал DK.RU Ольга Альберг, пресс-секретарь Крайизбиркома.
По одномандатным округам на выборах в Заксобрание края наибольший процент голосов избирателей набрали:
Ленинский округ № 1: Владимир Чащин — 31,77% («Единая Россия»),
Кировский округ № 2; Сергей Горбунов — 32,34% («Единая Россия»),
Свердловский округ № 3: Илья Зайцев — 41,21% («Единая Россия»),
Октябрьский округ № 4: Алена Миронова — 26,27% («Единая Россия»),
Железнодорожный округ № 5: Виталий Дроздов — 27,90% («Единая Россия»),
Солнечный округ № 6: Дмитрий Дмитриев — 24,58%("Единая Россия«),
Советский округ № 7: Елена Пензина — 30,51% («Единая Россия»),
Железногорский округ № 8: Алексей Кулеш — 36,19% («Единая Россия»),
Манский округ № 9: Александр Новиков — 32,88% («Единая Россия»),
Емельяновский округ № 10: Роман Гольдман — 40,24% («Единая Россия»),
Ачинский округ № 11: Владимир Чернышенко — 38,29% («Единая Россия»),
Назаровский округ № 12: Сергей Попов — 30,76% («Единая Россия»),
Балахтинский округ № 13: Борис Мельниченко — 44,03% (КПРФ),
Краснотуранский округ № 14: Владислав Зырянов — 51,32% («Единая Россия»),
Курагинский округ № 15: Егор Васильев — 37,20% («Единая Россия»),
Рыбинский округ № 16: Сергей Филимонов —29,79% («Единая Россия»),
Канский округ № 17: Юрий Адаменко — 29,43% («Единая Россия»),
Уярский округ № 18: Артур Аветисян —32,79 % («Единая Россия»),
Кежемский округ № 19:Екатерина Уделько — 24,37% (самовыдвижение),
Лесосибирский округ № 20: Евгений Петренко — 28,14% («Единая Россия»),
Норильский округ № 21: Юрий Захаринский —49,40 % («Единая Россия»),
Талнахский округ № 22: Людмила Магомедова — 51,86% («Единая Россия»).
Лидеры по двухмандатным округам:
Таймырский округ № 23: Сергей Сизоненко — 23,65 % («Единая Россия») и Валерий Вэнго — 22,93% («Единая Россия»),
Эвенкийский округ № 24: Валерий Фарукшин — 32,36% (самовыдвижение) и Андрей Гаюльский — 18,54% («Единая Россия)».
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