В Красноярском крае не зафиксировали нарушений на выборах
Избирком края не отметил каких-либо инцидентов на избирательных участках на момент начала трехдневного голосования. Об этом сообщил председатель краевого избиркома Алексей Подушкин.
По его словам, на нескольких участках люди предпочли голосовать с утра, поэтому наблюдалось небольшое скопление избирателей. Но в течение дня ситуация должна измениться.
В Красноярском крае на выборах работает около 5 тысяч наблюдателей, среди них — и международные эксперты. Также в регионе работает система видеоконтроля.
Напомним, в нашем крае выбирают депутатов Государственной Думы восьмого созыва и депутатов Законодательного Собрания края четвёртого созыва.
На место в Госдуме от края претендует 31 кандидат по четырем одномандатным округам, в Заксобрание выбирают 52 депутата.
В этом году голосование продлится три дня, вместо одного, как это было в прежние годы.
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