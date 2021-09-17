В Красноярском крае не зафиксировали нарушений на выборах

Избирком края не отметил каких-либо инцидентов на избирательных участках на момент начала трехдневного голосования. Об этом сообщил председатель краевого избиркома Алексей Подушкин.

По его словам, на нескольких участках люди предпочли голосовать с утра, поэтому наблюдалось небольшое скопление избирателей. Но в течение дня ситуация должна измениться.

В Красноярском крае на выборах работает около 5 тысяч наблюдателей, среди них — и международные эксперты. Также в регионе работает система видеоконтроля.

Напомним, в нашем крае выбирают депутатов Государственной Думы восьмого созыва и депутатов Законодательного Собрания края четвёртого созыва.

На место в Госдуме от края претендует 31 кандидат по четырем одномандатным округам, в Заксобрание выбирают 52 депутата.

В этом году голосование продлится три дня, вместо одного, как это было в прежние годы.

Читайте также: