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В Красноярском крае не зафиксировали нарушений на выборах

В Красноярском крае не зафиксировали нарушений на выборах
Иллюстрация: Яндекс

Избирком края не отметил каких-либо инцидентов на избирательных участках на момент начала трехдневного голосования. Об этом сообщил председатель краевого избиркома Алексей Подушкин.

#НОВОСТИ

По его словам, на нескольких участках люди предпочли голосовать с утра, поэтому наблюдалось небольшое скопление избирателей. Но в течение дня ситуация должна измениться.

В Красноярском крае на выборах работает около 5 тысяч наблюдателей, среди них — и международные эксперты. Также в регионе работает система видеоконтроля.

Напомним, в нашем крае выбирают депутатов Государственной Думы восьмого созыва и депутатов Законодательного Собрания края четвёртого созыва.

На место в Госдуме от края претендует 31 кандидат по четырем одномандатным округам, в Заксобрание выбирают 52 депутата.

В этом году голосование продлится три дня, вместо одного, как это было в прежние годы.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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