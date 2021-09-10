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Экс-патриоту Ивану Серебрякову разрешили баллотироваться в ЗС

Экс-патриоту Ивану Серебрякову разрешили баллотироваться в ЗС
Иллюстрация: sobranie.info/

Ранее Крайизбирком признал часть собранных им подписей поддельными и отказал в регистрации. Но на днях суд отменил это решение и постановил зарегистрировать Серебрякова в качестве кандидата.

#НОВОСТИ
Иван Серебряков сможет зарегистрироваться как кандидат в Законодательное Собрание Красноярского края. Такое решение принял Пятый апелляционный суд в Новосибирске.
 
В Заксобрании прошлого созыва Серебряков представлял «Патриотов России», но, после объединения партии со справедливороссами и движением «За правду», вышел из нее. Баллотироваться на новый депутатский срок он собирался как самовыдвеженец.
 
Для регистрации в качестве кандидата он сдал в избирком Советского района, по которому намерен был избираться, 3 491 подпись в свою поддержку. Однако комиссия сочла 8,6% (при пороге в 5%) из них недействительными и отказала в регистрации.
 
Серебряков не согласился с этим решением и пошел в суд. Но тот поддержал избирком. Тогда экс-патриот подал апелляцию и в этот раз суд встал на его сторону. Теперь избирательная комиссия должны будет зарегистрировать Серебрякова в качестве кандидата.
 
В Крайизбиркоме пока не получили информацию о решении суда и пообещали прокомментировать ситуацию позже.
 
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Автор: Петр Савельев
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