Экс-патриоту Ивану Серебрякову разрешили баллотироваться в ЗС
Ранее Крайизбирком признал часть собранных им подписей поддельными и отказал в регистрации. Но на днях суд отменил это решение и постановил зарегистрировать Серебрякова в качестве кандидата.
Суд огласил приговор авторитетному предпринимателю Анатолию Быкову, ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии общего режима. Обвинение запрашивало 14 лет и 11 месяцев.
Красноярского предпринимателя Андрея Шалимова сняли с выборов в Госдуму
В Думу он баллотировался от партии «Яблоко», но Центризбирком исключил его из списка кандидатов. Но остался вариант пройти в краевое Заксобрание, куда Шалимов также баллотируется, но от другой партии.
Стилист Сергей Зверев едет в Красноярский край. На выборы
Общественный деятель, защитник Байкала и кандидат в депутаты от партии «Зеленые» приедет в Красноярский края на этой неделе. В нашем регионе он посетит Минусинск.