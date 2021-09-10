Экс-патриоту Ивану Серебрякову разрешили баллотироваться в ЗС

Ранее Крайизбирком признал часть собранных им подписей поддельными и отказал в регистрации. Но на днях суд отменил это решение и постановил зарегистрировать Серебрякова в качестве кандидата.

Иван Серебряков сможет зарегистрироваться как кандидат в Законодательное Собрание Красноярского края. Такое решение принял Пятый апелляционный суд в Новосибирске.

В Заксобрании прошлого созыва Серебряков представлял «Патриотов России», но, после объединения партии со справедливороссами и движением «За правду», вышел из нее. Баллотироваться на новый депутатский срок он собирался как самовыдвеженец.

Для регистрации в качестве кандидата он сдал в избирком Советского района, по которому намерен был избираться, 3 491 подпись в свою поддержку. Однако комиссия сочла 8,6% (при пороге в 5%) из них недействительными и отказала в регистрации.

Серебряков не согласился с этим решением и пошел в суд. Но тот поддержал избирком. Тогда экс-патриот подал апелляцию и в этот раз суд встал на его сторону. Теперь избирательная комиссия должны будет зарегистрировать Серебрякова в качестве кандидата.

В Крайизбиркоме пока не получили информацию о решении суда и пообещали прокомментировать ситуацию позже.

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