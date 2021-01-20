Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 21.01
73,35
89,14
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Справедливая Россия» объединится с еще двумя левыми партиями. «Патриоты» полны оптимизма

«Справедливая Россия» объединится с еще двумя левыми партиями. «Патриоты» полны оптимизма
Автор фото: Александра Мудрац. Иллюстрация: TACC

Это стало результатом двухлетних переговоров с различными политическими силами. Вновь созданная партия выдвинется объединенным фронтом на выборы в Госдуму.

#НОВОСТИ
Политические партии «Справедливая Россия», «Патриоты России» и «За Правду» объединятся в одну организацию. Об этом сегодня заявил лидер фракции справедливороссов в Госдуме РФ Сергей Миронов.
 
По его словам, переговоры о слиянии он вел с различными партиями уже на протяжении двух лет. 
Такое объединение, безусловно, необходимо нашей стране. Мы объединяемся, рассчитывая на укрупнение на левом фланге всех патриотических сил в преддверии выборов в Госдуму», — сказал Миронов.
Называться новая партия будет «Справедливая Россия — За правду», уверяет «Российская газета» (в выступлении Миронова об этом не сказано).
 
Красноярские «Патриоты России» оптимистично отреагировали на новость о слиянии.
Мы давно говорим о необходимости объединения всех оппозиционных партий в одну силу. Наши идеи и позиции очень похожи, поэтому, уверен, это укрупнение пойдет нам всем на пользу», — сказал DK.RU лидер фракции «Патриоты России» в Законодательном Собрании Красноярского края Иван Серебряков.
Местный ресторатор Владимир Владимиров, также связанный с этой партией, отметил, что слияние — это плюс для «Патриотов», поскольку до этого их шансы перевалить пятипроцентный барьер на выборах были не велики.
 
Связаться с местными представителями «Справедливой России» не удалось. Однако известно, что завтра во всех трех партиях пройдут политсоветы, на которых, вероятно, будет решаться и вопрос о назначении региональных лидеров новой партии.
 
Напомним, что 19 сентября 2021 года — в единый день голосования — в Красноярском крае пройдут не только выборы в Госдуму РФ, но и в региональное Заксобрание. Кто будет баллотироваться в него от новой партии, сейчас не ясно, но известно, что дорабатывать созыв действующие депутаты будут под своими прежними знаменами.
Автор: Евгений Волошинский
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В Красноярском крае впервые осужден директор предприятия, загрязнявшего окружающую средуВ Красноярском крае впервые осужден директор предприятия, загрязнявшего окружающую среду
  • Красноярск простился с Борисом ХасаномКрасноярск простился с Борисом Хасаном
  • Здание фитнес-центра Bright Fit на Свободном выставили на продажуЗдание фитнес-центра Bright Fit на Свободном выставили на продажу
  • Развязка, виадук и четыре полосы: дорогу от Красноярска до Элиты реконструируютРазвязка, виадук и четыре полосы: дорогу от Красноярска до Элиты реконструируют
  • Юниорский чемпионат России по фигурному катанию в Красноярске пройдет со зрителямиЮниорский чемпионат России по фигурному катанию в Красноярске пройдет со зрителями
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.