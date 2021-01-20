«Справедливая Россия» объединится с еще двумя левыми партиями. «Патриоты» полны оптимизма

Это стало результатом двухлетних переговоров с различными политическими силами. Вновь созданная партия выдвинется объединенным фронтом на выборы в Госдуму.

Политические партии «Справедливая Россия», «Патриоты России» и «За Правду» объединятся в одну организацию. Об этом сегодня заявил лидер фракции справедливороссов в Госдуме РФ Сергей Миронов.

По его словам, переговоры о слиянии он вел с различными партиями уже на протяжении двух лет.

Такое объединение, безусловно, необходимо нашей стране. Мы объединяемся, рассчитывая на укрупнение на левом фланге всех патриотических сил в преддверии выборов в Госдуму», — сказал Миронов.

Называться новая партия будет «Справедливая Россия — За правду», уверяет « Российская газета » (в выступлении Миронова об этом не сказано).

Красноярские «Патриоты России» оптимистично отреагировали на новость о слиянии.

Мы давно говорим о необходимости объединения всех оппозиционных партий в одну силу. Наши идеи и позиции очень похожи, поэтому, уверен, это укрупнение пойдет нам всем на пользу», — сказал DK.RU лидер фракции «Патриоты России» в Законодательном Собрании Красноярского края Иван Серебряков.

Местный ресторатор Владимир Владимиров, также связанный с этой партией, отметил, что слияние — это плюс для «Патриотов», поскольку до этого их шансы перевалить пятипроцентный барьер на выборах были не велики.

Связаться с местными представителями «Справедливой России» не удалось. Однако известно, что завтра во всех трех партиях пройдут политсоветы, на которых, вероятно, будет решаться и вопрос о назначении региональных лидеров новой партии.

Напомним, что 19 сентября 2021 года — в единый день голосования — в Красноярском крае пройдут не только выборы в Госдуму РФ, но и в региональное Заксобрание. Кто будет баллотироваться в него от новой партии, сейчас не ясно, но известно, что дорабатывать созыв действующие депутаты будут под своими прежними знаменами.