Анатолия Быкова осудили на 13 лет, адвокаты недовольны
Суд огласил приговор авторитетному предпринимателю Анатолию Быкову, ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии общего режима. Обвинение запрашивало 14 лет и 11 месяцев.
Несмотря на это, старший помощник прокурора Красноярского края Олеся Климова заявила журналистам, что сторона обвинения приговором удовлетворена. Она также отметила, что суд вынес частное определение в отношении адвокатов Быкова, по мнению суда они осуществляли давление на присяжных.
Напомним, ранее присяжные четырьмя голосами из шести признали Быкова виновным в двойном убийстве, совершенном в 1994 году.
Адвокаты намерены обжаловать приговор.
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