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Анатолия Быкова осудили на 13 лет, адвокаты недовольны

Анатолия Быкова осудили на 13 лет, адвокаты недовольны
Иллюстрация: krasnews.com

Суд огласил приговор авторитетному предпринимателю Анатолию Быкову, ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии общего режима. Обвинение запрашивало 14 лет и 11 месяцев.

#НОВОСТИ

Несмотря на это, старший помощник прокурора Красноярского края Олеся Климова заявила журналистам, что сторона обвинения приговором удовлетворена. Она также отметила, что суд вынес частное определение в отношении адвокатов Быкова, по мнению суда они осуществляли давление на присяжных.

Напомним, ранее присяжные четырьмя голосами из шести признали Быкова виновным в двойном убийстве, совершенном в 1994 году.

Адвокаты намерены обжаловать приговор.

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Автор: Петр Савельев
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