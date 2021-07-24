Арестована очередная порция имущества Анатолия Быкова

Можно бесконечно смотреть на три вещи — как горит огонь, как течет река, и как арестовывают имущество Анатолия Быкова. Это бесконечный процесс.

Удовлетворено очередное ходатайство следствия об аресте имущества. В список вошли: два земельных участка площадью более 9 млн кв. м, нежилое здание (33,3 кв. м) в селе Гляден.

Напомним, ранее было арестовано имущества предпринимателя в Емельяновском районе. Также были арестованы участки земли на которых расположен трехэажный особняк (Быков жил в нем до ареста) и гостевой дом. Это было в июле. В октябре 2020 года суд Красноярска арестовал семь объектов недвижимости, принадлежащих Анатолию Быкову, общей стоимостью 81 млн руб.

Арест на имущество накладывают в связи с неуплатой предпринимателем налогов.