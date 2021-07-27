Анатолию Быкову предъявили обвинение в неуплате свыше 60 млн рублей налогов

Соответствующее уголовное дело против авторитетного бизнесмена возбудили еще осенью прошлого года. Правда, некоторое время назад объем претензий к нему снизили.

Следствие предъявило Анатолию Быкову обвинение в неуплате налогов в особо крупном размере, рассказали в краевом управлении Следственного комитета РФ.

На этом этапе установлено, что в период 2014-2017 года две иностранные компании переуступили Быкову право требовать их долг с трех красноярских компаний, аффилированных с авторитетным бизнесменов.

За два последующих года Быков стребовал с этих предприятий более 467 млн рублей, но налоги с них — это более 60 млн рублей в виде НДФЛ — не заплатил.

Примерно месяц назад следствие сообщало, что сумма налоговых претензий по НДФЛ к Быкову снижена до 45 млн рублей. Плюс к этому он «задолжал» государству 12 млн как ИП. Оперативно связаться со Следкомом, чтобы прояснить ситуацию, не удалось.

Сам Быков сейчас находится в СИЗО — против него возбуждено четыре уголовных дела, одно из которых в начале года довели до суда. Еще по одному - касательно двойного убийства - ему недавно также предъявили обвинение.

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