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Замок с уценкой: почему не продается особняк Анатолия Быкова

Замок с уценкой: почему не продается особняк Анатолия Быкова
Иллюстрация: Yandex

Загородный дом экс-депутата, бизнесмена, а ныне заключенного Анатолия Быкова стал дешевле на 30 млн рублей. Несмотря на повышенный интерес к недвижимости в Красноярске.

#НОВОСТИ

Коттедж на берегу Енисея в Удачном продается уже два года. За это время цена на недвижимость одиозного бизнесмена упала со 110 млн руб. до 80.

Напомним, Анатолий Быков — лично и с помощью аффилированных компаний — владеет одной из самых крупных по площади усадеб в Удачном. Ее общая площадь — 95 тыс. кв. метров. На территории построено 8 особняков. Один из них выставлен на продажу. Его площадь 983 кв. метра. В трехэтажном здании 5 санузлов, инфракрасная сауна, 12-метровый бассейн, 4  спальни, огромный холл с витой лестницей, сауна и хаммам, спортивный зал, бильярдная, зимний сад, джакузи . На территории есть причал и большая веранда.

Замок с уценкой: почему не продается особняк Анатолия Быкова 1

Замок с уценкой: почему не продается особняк Анатолия Быкова 2

Однако великолепный дом продается с 2019 года. Возможно потенциальных покупателей настораживает репутация и судьба его владельца. Напомним, сейчас Анатолий Быков находится в СИЗО, на него возбуждено сразу несколько уголовных дел, в том числе за двойное убийство, заказное убийство, уход от налогов.

Автор: Петр Савельев
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