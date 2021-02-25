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Быкову отменили домашний арест, теперь он в СИЗО по двум делам

Быкову отменили домашний арест, теперь он в СИЗО по двум делам
Иллюстрация: svpressa.ru

Восьмой кассационный суд в Кемерове отменил Анатолию Быкову домашний арест. Сейчас предприниматель содержится в СИЗО в рамках другого уголовного дела.

#НОВОСТИ

Напомним, домашний арест предпринимателю был назначен в рамках уголовного дела по обвинению в организации двойного убийства в 1994 году. В конце октября Красноярский краевой суд назначил Быкову такую меру пресечения, однако, покинув СИЗО, Быков вновь был задержан – теперь уже в рамках уголовного дела об убийстве, совершенном в 2005 году. Тем не менее, краевой суд не изменил меру пресечения, а регулярно продлял ее действие. Последний раз срок домашнего ареста был продлен до 26 июля, а срок пребывания в СИЗО – до 21 апреля.

Прокуратура Красноярского края подала кассационное представление на решение краевого суда, сообщает ТАСС.

Проверив изложенные в кассационном представлении доводы и оценив обжалуемый судебный акт, судебная коллегия по уголовным делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции приняла решение об отмене апелляционного постановления Красноярского краевого суда от 22 октября 2020 года с направлением материала о продлении Быкову А. П. срока содержания под стражей на новое апелляционное рассмотрение», - цитирует агентство сообщение суда.

Напомним, что Анатолия Быкова задержали в мае 2020 года по подозрению в организации убийства двух своих «соратников» по преступной деятельности. Практически сразу в качестве меры пресечения ему избрали содержание под стражей. В октябре суд смягчился и перевел Быкова под домашний арест. Однако бизнесмен даже не успел физически покинуть СИЗО — его задержали (а наследующий день снова арестовали) в рамках расследования убийства Неколова.

Дело об убийстве «коллег по преступному цеху» готово для передачи в суд — следствие лишь ждет утверждения обвинительного заключения,которое должна дать прокуратура.

 

Автор: Петр Савельев
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