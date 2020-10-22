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В Красноярске суд отправил под домашний арест Анатолия Быкова

В Красноярске суд отправил под домашний арест Анатолия Быкова
Иллюстрация: www.ksonline.ru

22 октября Красноярский краевой суд изменил постановление Железнодорожного районного суда о продлении срока содержания Быкова под стражей и отправил его под домашний арест.

#НОВОСТИ

Анатолий Быков будет под домашним арестом до 16 декабря, сообщили в пресс-службе краевого суда.

Ему запретили выходить за пределы дома "за исключением случаев, угрожающих жизни и здоровью, а также общаться с посторонними лицами, за исключением близких родственников и адвокатов". Быкову нельзя пользоваться интернетом и телефоном с непричастными к следствию людьми.

В судебном заседании адвокаты Быкова отметили, что следствие закончено и их подзащитный не может ни на кого никак повлиять.

Быков находится под арестом с 8 мая. Его заключение должно было окончиться 4 июля, но суд решил оставить бизнесмена под стражей до 3 октября включительно.

Анатолия Быкова обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ст.17, .п.п. «з», «н» ст. 102 УК РСФСР (" Соучастие" и «Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).

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