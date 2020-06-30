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Анатолия Быкова оставили в СИЗО до осени

Анатолия Быкова оставили в СИЗО до осени
Иллюстрация: kraevoy.krk.sudrf.ru

Задержанный весной этого года по подозрению в организации заказных убийств Анатолий Быков должен был выйти из-под стражи в начале июля. Однако суд решил продлить арест.

#НОВОСТИ
Красноярский бизнесмен и политик Анатолий Быков останется под стражей еще на три месяца. Такое решение принял Железнодорожный районный суд Красноярска, сообщила пресс-служба краевого суда.
 
Быков находится под арестом с 8 мая 2020 года. Его заключение должно было окончиться 4 июля этого же года. Однако, рассмотрев материалы дела, суд решил оставить «авторитетного бизнесмена» под стражей до 3 октября 2020 года включительно.
 
Напомним, что Анатолия Быкова задержали 7 мая 2020 года по подозрению в организации в 1994 году заказного убийства двух своих «соратников» по преступной деятельности. На следующий день Свердловский районный суд заключил его под стражу на 1 месяц и 26 дней.
 
Еще через неделю бывшему «алюминиевому королю» Красноярска предъявили обвинения по ст. 17 УК РСФСР («Соучастие в преступлении») и пп. «з,н» ст. 102 УК РСФСР («Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах двух или более лиц, совершенное по предварительному сговору»). В пресс-службе пояснили, что обвинение предъявлено в соответствии с действовавшим на момент совершения преступлений законодательству.
 
19 мая 2020 года адвокаты Быкова подали в Красноярский краевой суд апелляционную жалобу. Они просили выпустить их клиента под залог в 1 000 000 рублей или перевести под домашний арест. Однако им отказали.
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