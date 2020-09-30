Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 30.09
79,68
93,02
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Анатолию Быкову снова продлили арест на два месяца

Анатолию Быкову снова продлили арест на два месяца
Иллюстрация: tvk6.ru

Уже во второй раз суд отказывается отпустить "авторитетного бизнесмена" из следственного изолятора, в котором он уже провел пять месяцев. Правда, сегодня вердикт был мягче, чем в прошлый раз.

#НОВОСТИ
Железнодорожный районный суд Красноярска продлил срок содержания под стражей Анатолия Быкова, сообщает Красноярский краевой суд.
 
Следствие запрашивало для подозреваемого продления на три месяца и один день, но суд вынес более мягкий вердикт — два месяца и четыре дня, т.е. до 6 декабря 2020 года. Таким образом Быков проведет в СИЗО семь месяцев в общей сложности.
 
Напомним, что Быков находится под арестом с 8 мая 2020 года. Его заключение должно было окончиться 4 июля этого же года. Однако суд решил оставить «авторитетного бизнесмена» под стражей до 3 октября 2020 года включительно. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ст.17, .п.п. «з», «н» ст. 102 УК РСФСР (" Соучастие" и «Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору»)
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Тотальный дистант? Губернатор Усс сообщил об ухудшении эпидемиологической обстановкиТотальный дистант? Губернатор Усс сообщил об ухудшении эпидемиологической обстановки
  • «Сибиряк» получил кредит в почти 1 млрд рублей на «Нанжуль-Солнечный»«Сибиряк» получил кредит в почти 1 млрд рублей на «Нанжуль-Солнечный»
  • Ставки по банковским вкладам в Красноярском крае снизились на третьСтавки по банковским вкладам в Красноярском крае снизились на треть
  • В РПЦ поддержали действия силовиков по отношению к виссарионовцамВ РПЦ поддержали действия силовиков по отношению к виссарионовцам
  • Учеников красноярской гимназии отправили на досрочные каникулы из-за коронавирусаУчеников красноярской гимназии отправили на досрочные каникулы из-за коронавируса
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.