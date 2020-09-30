Анатолию Быкову снова продлили арест на два месяца

Железнодорожный районный суд Красноярска продлил срок содержания под стражей Анатолия Быкова, сообщает Красноярский краевой суд.

Следствие запрашивало для подозреваемого продления на три месяца и один день, но суд вынес более мягкий вердикт — два месяца и четыре дня, т.е. до 6 декабря 2020 года. Таким образом Быков проведет в СИЗО семь месяцев в общей сложности.