Анатолию Быкову снова продлили арест на два месяца
Уже во второй раз суд отказывается отпустить "авторитетного бизнесмена" из следственного изолятора, в котором он уже провел пять месяцев. Правда, сегодня вердикт был мягче, чем в прошлый раз.
Железнодорожный районный суд Красноярска продлил срок содержания под стражей Анатолия Быкова, сообщает Красноярский краевой суд.
Следствие запрашивало для подозреваемого продления на три месяца и один день, но суд вынес более мягкий вердикт — два месяца и четыре дня, т.е. до 6 декабря 2020 года. Таким образом Быков проведет в СИЗО семь месяцев в общей сложности.
Напомним, что Быков находится под арестом с 8 мая 2020 года. Его заключение должно было окончиться 4 июля этого же года. Однако суд решил оставить «авторитетного бизнесмена» под стражей до 3 октября 2020 года включительно. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ст.17, .п.п. «з», «н» ст. 102 УК РСФСР (" Соучастие" и «Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору»)