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Одно из дел Анатолия Быкова довели до суда

Одно из дел Анатолия Быкова довели до суда
Иллюстрация: stolica-s.su

Следователи готовы передать в суд дело по обвинению Анатолия Быкова в организации двойного убийства. Сейчас оно находится в прокуратуре для утверждения обвинительного заключения.

#НОВОСТИ

По версии следствия, Анатолий Быков причастен к организации убийства Кирилла Войтенко и Александра Наумова, которые входили в возглавляемую им преступную группировку. Конфликт, возникший из-за несправедливого распределения доходов, повлек серьезные последствия. Якобы Войтенко и Наумов организовали покушение на босса, после чего он дал распоряжение устранить их. Отметим, главный свидетель по этому делу и организатор убийства Владимир Татаренков вышел на свободу в конце августа 2020 года. Один из непосредственных исполнителей убийства – Сергей Бакуров – осужден пожизненно, второй – Владимир Чучков – находится в розыске.

Оперативную работу по делу вели и МВД, и ФСБ. В основу обвинения легли показания Татаренкова и Бакурова о том, что Быков является еще одним организатором убийства.

Татаренков и Бакуров ранее не давали показания о причастности Быкова к совершению данного убийства, поскольку сами не признавали вину в его совершении, пытаясь таким образом  уйти от ответственности», - сообщает пресс-служба СК.

Материалы следствия содержат 18 томов, расследование было завершено в сентябре 2020 года, до настоящего времени обвиняемый и его адвокаты знакомились с делом. Быков однако свою вину не признал.

Напомним, что Анатолия Быкова задержали 7 мая 2020 года по подозрению в организации в 1994 году заказного убийства двух своих «соратников» по преступной деятельности. Против Быкова заведено еще четыре уголовных дела - об уклонении от уплаты налогов, организации преступного сообщества, организации заказных убийств в 2004 и 2005 годах.

В конце декабря 2020 года в резиденции Быкова в «Соснах» прошел еще один обыск – в рамках «налогового» дела. Следователи изъяли документы финансово-хозяйственной деятельности организаций, подконтрольных Быкову.

Суд наложил арест на недвижимость бизнесмена, а также принадлежащие ему земельные участки, кадастровой стоимостью более 81 млн рублей.

 

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