Анатолия Быкова обвиняют в уклонении от уплаты налогов на 77 млн рублей
К обвинениям к организации убийств следователи добавили «уклонение от уплаты налогов», сообщает Интерфакс-Сибирь со ссылкой на пресс-службу ГУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии.
По данному инциденту возбуждено уголовное дело в отношении Анатолия Быкова, который
подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов путем непредставления налоговой декларации, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере)», - говорится в релизе.
По версии следствия в 2017…2019 годах г-ном Быковым как физлицом не уплачены налоги на сумму более 65 млн рублей, а Быков как ИП не уплатил более 12 млн рублей.
Напомним, это уже пятое уголовное дело в отношении г-на Быкова, которое возбудили красноярские следователи. Также бизнесмена подозревают в организации преступного сообщества, организации двойного убийства в 1994 году, организации заказного убийства в 2005 году, а также подстрекательстве к убийству в 2004 году. Сейчас Анатолий Быков находится в СИЗО. Там он пробудет до конца декабря.
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