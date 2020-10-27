Анатолия Быкова обвиняют в уклонении от уплаты налогов на 77 млн рублей

К обвинениям к организации убийств следователи добавили «уклонение от уплаты налогов», сообщает Интерфакс-Сибирь со ссылкой на пресс-службу ГУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело в отношении Анатолия Быкова, который

подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов путем непредставления налоговой декларации, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере)», - говорится в релизе.

По версии следствия в 2017…2019 годах г-ном Быковым как физлицом не уплачены налоги на сумму более 65 млн рублей, а Быков как ИП не уплатил более 12 млн рублей.

Напомним, это уже пятое уголовное дело в отношении г-на Быкова, которое возбудили красноярские следователи. Также бизнесмена подозревают в организации преступного сообщества, организации двойного убийства в 1994 году, организации заказного убийства в 2005 году, а также подстрекательстве к убийству в 2004 году. Сейчас Анатолий Быков находится в СИЗО. Там он пробудет до конца декабря.

По теме