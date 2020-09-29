Адвокат Анатолия Быкова заявил о краже денег с VIP-счета в Сбербанке

Супруга Быкова обнаружила пропажу денег после того, как получила доступ к активам и счетам мужа. Деньги со счета пропали в период с июня по июль текущего года. Средства Быкова были переведены неизвестными лицами в Москву, — сообщает ИА «Запад 24».

Адвокат экс-депутата Алексей Прохоров сообщил, что смартфон телефон Анатолия Быкова, с которого можно было получить доступ к деньгам и на котором было установлено приложение «Сбербанк-онлайн», был изъят при задержании и находился у следствия, а супруге обвиняемого возвращен в начале сентября.

Если телефон с доступом к счетам Сбербанка находился в распоряжении следствия, то при каких обстоятельствах могли быть похищены деньги?» — задался вопросом адвокат.

Алексей Прохоров подал на имя начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю Александра Речицкого заявление о привлечении к уголовной ответственности неустановленных лиц за совершенное преступление.

Напомним, Анатолия Быкова задержали 7 мая. Ему предъявили обвинение в совершении преступления по пунктам «д», «з», «н» статьи 102 УК РСФСР. По версии СКР, Быков в 1994 году заказал убийство двух жителей Красноярска — Кирилла Войтенко и Александра Наумова. Ранее следователи задержали непосредственных исполнителей убийства. Одним из них был Владимир Татаренков, который и дал показания на Быкова. Впоследствии СКР сообщал, что Татаренков рассказал следователям, почему дал показания на Быкова. По словам Татаренкова, все то время, что он сидит в колонии, он ждал от своего бывшего знакомого помощи, однако Быков эту помощь так и не оказал. О какой именно помощи идет речь, не уточнялось. Летом Быкову также было предъявлено обвинение в руководстве преступным сообществом (часть 1 статьи 210 УК РФ). В конце августа силовики возбудили в отношении Быкова еще одно уголовное дело, на этот раз по части 3 статьи 33, пункту «з» части 2 статьи 105 УК РФ («Организация убийства по найму»), оно касается убийства, совершенного в 2004 году.