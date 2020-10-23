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СК: Анатолия Быкова задержали по подозрению в организации убийства по найму

СК: Анатолия Быкова задержали по подозрению в организации убийства по найму
Иллюстрация: ksonline.ru

В Следственном комитете по Красноярскому краю и Хакасии объяснили повторное задержание бизнесмена Анатолия Быкова 22 октября. Это произошло после того, как его отпустили из СИЗО под домашний арест.

#НОВОСТИ

Быкова задержали в рамках расследования другого уголовного дела - по части 3 статьи 33 и пункту «з» части 2 статьи 105 УК РФ (организация убийства по найму). Как сообщили в СК, в ближайшее время следствие будет просить суд заключить задержанного под стражу.

«Быков хорошо знаком с ключевым свидетелем по уголовному делу и может оказать на него воздействие, а также в случае нахождения на свободе может скрыться от органов следствия и суда», - пояснили в Следственном комитете.

По данным следствия, летом 2004 года в поселке Удачный Анатолий Быков дал указание своему знакомому убить 42-летнего мужчину, который был учредителем фирмы по утилизации промышленных отходов. За это Быков пообещал 50 тысяч долларов.

18 января 2005 года киллер застрелил мужчину возле дома № 66 по улице Ады Лебедевой. После убийства Анатолий Быков заплатил ему только пятую часть от обещанного вознаграждения, отметили в ведомстве.

На Быкова заведено уголовное дело по пунктам «з», «н» статьи 102 УК РСФСР (организация убийства двух лиц). Суд отправил его в СИЗО, а после рассмотрения апелляции заменил меру пресечения на домашний арест.

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