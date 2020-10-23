Бизнесмена Анатолия Быкова снова арестовали

23 октября в Красноярске суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал бизнесмена Анатолия Быкова. Накануне его отпустили из СИЗО по домашний арест, а затем снова задержали.

Как сообщили в пресc-службе СК по Красноярскому краю и Хакасии, в ближайшее время Быкову предъявят обвинение.

Быков был задержан в рамках расследования нового уголовного дела - по части 3 статьи 33 и пункту «з» части 2 статьи 105 УК РФ (организация убийства по найму).

По данным следствия, летом 2004 года в поселке Удачный Анатолий Быков дал указание своему знакомому убить 42-летнего мужчину, который был учредителем фирмы по утилизации промышленных отходов. За это Быков пообещал 50 тысяч долларов. В январе 2005 года киллер застрелил мужчину.

Кроме того, на Быкова заведено уголовное дело по пунктам «з», «н» статьи 102 УК РСФСР (организация убийства двух лиц).