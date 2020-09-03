Анатолию Быкову предъявили обвинение в двойном убийстве

Следственными органами СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову предъявлено окончательное обвинение в совершении преступления, предусмотренного пп. "з", "н" ст. 102 УК РСФСР (организация убийства двух лиц). Кроме того, в отношении него расследуются еще два уголовных дела - о руководстве преступным сообществом (ч. 1 ст. 210 УК РФ) и организации заказного убийства (ч. 3 ст. 33, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении СК.

По версии следствия, Анатолий Быков причастен к организации убийства Кирилла Войтенко и Александра Наумова, которые входили в возглавляемую им преступную группировку. Якобы Войтенко и Наумов организовали покушение на босса, после чего он дал распоряжение устранить их. Отметим, главный свидетель по этому делу и непосредственный исполнитель Владимир Татаренков вышел на свободу в конце августа.

Также следователи изучают обстоятельства гибели 42-летнего жителя города Красноярска, являвшегося учредителем фирмы по утилизации промышленных отходов. Якобы Быков заказал его убийство своему знакомому Александру Живице, пообещав за это вознаграждение в сумме 50 тысяч долларов США. 18 января 2005 года предприниматель (исполнительный директор компании "Востоксибстрой" Андрей Неколов) был убит в гаражном массиве возле дома № 66 по улице Ады Лебедевой. Однако исполнитель получил лишь пятую часть обещанной суммы.

Напомним, что Анатолия Быкова задержали 7 мая 2020 года по подозрению в организации в 1994 году заказного убийства двух своих «соратников» по преступной деятельности. Его заключение должно было окончиться 4 июля этого же года. Однако, рассмотрев материалы дела, суд решил оставить предпринимателя под стражей до 3 октября 2020 года включительно. Позднее Быков через своих соратников опубликовал открытое письмо о том, что никогда не руководил преступным сообществом.