Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 03.09
73,85
87,73
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Анатолию Быкову предъявили обвинение в двойном убийстве

Анатолию Быкову предъявили обвинение в двойном убийстве
Иллюстрация: u-f.ru

Следственный комитет распространил сообщение о том, что Быкову предъявлено окончательное обвинение в организации убийства двух лиц. Предприниматель был арестован в начале мая.

#НОВОСТИ

Следственными органами СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову предъявлено окончательное обвинение в совершении преступления, предусмотренного пп. "з", "н" ст. 102 УК РСФСР (организация убийства двух лиц). Кроме того, в отношении него расследуются еще два уголовных дела - о руководстве преступным сообществом (ч. 1 ст. 210 УК РФ) и организации заказного убийства (ч. 3 ст. 33, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении СК.

По версии следствия, Анатолий Быков причастен к организации убийства Кирилла Войтенко и Александра Наумова, которые входили в возглавляемую им преступную группировку. Якобы Войтенко и Наумов организовали покушение на босса, после чего он дал распоряжение устранить их. Отметим, главный свидетель по этому делу и непосредственный исполнитель Владимир Татаренков вышел на свободу в конце августа.

Также следователи изучают обстоятельства гибели 42-летнего жителя города Красноярска, являвшегося учредителем фирмы по утилизации промышленных отходов. Якобы Быков заказал его убийство своему знакомому Александру Живице, пообещав за это вознаграждение в сумме 50 тысяч долларов США. 18 января 2005 года предприниматель (исполнительный директор компании "Востоксибстрой" Андрей Неколов) был убит в гаражном массиве возле дома № 66 по улице Ады Лебедевой. Однако исполнитель получил лишь пятую часть обещанной суммы.

Напомним, что Анатолия Быкова задержали 7 мая 2020 года по подозрению в организации в 1994 году заказного убийства двух своих «соратников» по преступной деятельности. Его заключение должно было окончиться 4 июля этого же года. Однако, рассмотрев материалы дела, суд решил оставить предпринимателя под стражей до 3 октября 2020 года включительно. Позднее Быков через своих соратников опубликовал открытое письмо о том, что никогда не руководил преступным сообществом.

 

Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Минздрав Хакасии возглавит экс-главврач КрасноярскаМинздрав Хакасии возглавит экс-главврач Красноярска
  • В Красноярском крае откроют завод по переработке пшеницы в биопластикВ Красноярском крае откроют завод по переработке пшеницы в биопластик
  • В Красноярском крае создали агентство развития малого и среднего предпринимательстваВ Красноярском крае создали агентство развития малого и среднего предпринимательства
  • Шесть красноярцев попали в суперфинал конкурса "Лидеры России 2020"Шесть красноярцев попали в суперфинал конкурса "Лидеры России 2020"
  • Институт Севера и Арктики открыли в КрасноярскеИнститут Севера и Арктики открыли в Красноярске
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.