Адвокат Быкова: новое уголовное дело основано только на показаниях киллера

Как сообщил ТАСС адвокат бизнесмена Алексей Прохоров, новое дело основано на показаниях киллера Александра Живицы, который якобы был исполнителем убийства. Защите Быкова удалось получить копию постановления о возбуждении уголовного дела.

Насколько я понимаю, основанием для возбуждения уголовного дела послужили лишь только показания Живицы о том, что якобы он совершил убийство по просьбе Быкова», - сообщил адвокат.

В 2015 году Живица был осужден на 12 лет колонии строгого режима за убийства в 90-х годах. Также он выступил со свидетельскими показаниям по делу криминального авторитета Вилора Струганова. Живица утверждал, что исполнял убийства по приказу Струганова.

Ранее СК сообщил, что летом 2004 года Анатолий Быков дал указание своему знакомому убить 42-летнего жителя города Красноярска, являвшегося учредителем фирмы по утилизации промышленных отходов, пообещав за это вознаграждение в сумме 50 тысяч долларов США. 18 января 2005 года предприниматель (исполнительный директор компании "Востоксибстрой" Андрей Неколов) был убит в гаражном массиве возле дома № 66 по улице Ады Лебедевой.

После убийства Быков заплатил киллеру только пятую часть от обещанного вознаграждения», - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что Анатолия Быкова задержали 7 мая 2020 года по подозрению в организации в 1994 году заказного убийства двух своих «соратников» по преступной деятельности. Его заключение должно было окончиться 4 июля этого же года. Однако, рассмотрев материалы дела, суд решил оставить предпринимателя под стражей до 3 октября 2020 года включительно. Позднее Быков через своих соратников опубликовал открытое письмо о том, что никогда не руководил преступным сообществом.