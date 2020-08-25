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СК: Анатолий Быков заказал еще одно убийство, но недоплатил киллеру

СК: Анатолий Быков заказал еще одно убийство, но недоплатил киллеру
Иллюстрация: bykov.info

По версии следствия, авторитетный предприниматель заказал убийство руководителя фирмы, занимавшейся утилизацией промышленных отходов. Заказ был исполнен, но киллер получил лишь часть суммы.

#НОВОСТИ

Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии в ходе расследования дела, возбужденного против Анатолия Быкова по статье «Руководство преступным сообществом» (ст. 210 УК РФ), установил, что предприниматель имеет отношение еще к одному убийству.

Летом 2004 года в поселке Удачный города Красноярска Анатолий Быков дал указание своему знакомому убить 42-летнего жителя города Красноярска, являвшегося учредителем фирмы по утилизации промышленных отходов, пообещав за это вознаграждение в сумме 50 тысяч долларов США. 18 января 2005 года в утреннее время около спуска к гаражному массиву, расположенному возле дома № 66 по улице Ады Лебедевой краевого центра, исполнитель убийства произвел в мужчину не менее четырех выстрелов из пистолета ТТ, оказавшихся смертельными. После убийства Быков заплатил киллеру только пятую часть от обещанного вознаграждения», - говорится в сообщении ведомства.

Следователи возбудили в отношении Быкова еще одно дело – об организации убийства по найму.

Напомним, что Анатолия Быкова задержали 7 мая 2020 года по подозрению в организации в 1994 году заказного убийства двух своих «соратников» по преступной деятельности. Его заключение должно было окончиться 4 июля этого же года. Однако, рассмотрев материалы дела, суд решил оставить предпринимателя под стражей до 3 октября 2020 года включительно. Позднее Быков через своих соратников опубликовал открытое письмо о том, что никогда не руководил преступным сообществом.

 

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