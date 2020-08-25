СК: Анатолий Быков заказал еще одно убийство, но недоплатил киллеру
По версии следствия, авторитетный предприниматель заказал убийство руководителя фирмы, занимавшейся утилизацией промышленных отходов. Заказ был исполнен, но киллер получил лишь часть суммы.
Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии в ходе расследования дела, возбужденного против Анатолия Быкова по статье «Руководство преступным сообществом» (ст. 210 УК РФ), установил, что предприниматель имеет отношение еще к одному убийству.
Летом 2004 года в поселке Удачный города Красноярска Анатолий Быков дал указание своему знакомому убить 42-летнего жителя города Красноярска, являвшегося учредителем фирмы по утилизации промышленных отходов, пообещав за это вознаграждение в сумме 50 тысяч долларов США. 18 января 2005 года в утреннее время около спуска к гаражному массиву, расположенному возле дома № 66 по улице Ады Лебедевой краевого центра, исполнитель убийства произвел в мужчину не менее четырех выстрелов из пистолета ТТ, оказавшихся смертельными. После убийства Быков заплатил киллеру только пятую часть от обещанного вознаграждения», - говорится в сообщении ведомства.
Следователи возбудили в отношении Быкова еще одно дело – об организации убийства по найму.
Напомним, что Анатолия Быкова задержали 7 мая 2020 года по подозрению в организации в 1994 году заказного убийства двух своих «соратников» по преступной деятельности. Его заключение должно было окончиться 4 июля этого же года. Однако, рассмотрев материалы дела, суд решил оставить предпринимателя под стражей до 3 октября 2020 года включительно. Позднее Быков через своих соратников опубликовал открытое письмо о том, что никогда не руководил преступным сообществом.