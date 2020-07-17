Анатолий Быков заявил о непричастности к руководству ОПГ

Красноярский бизнесмен Анатолий Быков, задержанный 7 мая по обвинению в организации заказных убийств, заявил, что никогда не руководил ОПГ.

В письме, которое опубликовано соратником В. Владимировым в FB, г-на Быков заявил, что является «патриотом отечества и народа», а единственное, в чем признает вину — в том, что выжил в «лихие 90-е».

Да, я был лидером в спорте, на КРаЗе — крупнейшем предприятии в стране, которое обеспечивало 50 % краевого бюджета и самую высокую заработную плату в городе с лучшей “социалкой” в стране. Я имею право сказать, что был лидером в политике, так как, единственный кандидат в Законодательном собрании из 42 депутатов, я прошёл один с первой попытки, выиграл выборы и стал депутатом ЗС Красноярского края в 1997 году»,— говорится в послании.

Г-н Быков напоминает, что принимал самое активное участие в социальной политике города и края, открыл первый частный детский дом в России, занимался развитием спорта, принимал участие в проведении лучшего чемпионата мира по вольной борьбе в 1997 году — за что был награжден золотым орденом FILA, а также учредил благотворительный фонд “Вера и Надежда”.