Свидетель по делу Анатолия Быкова вышел на свободу
Один из главных свидетелей, который дал показания по делу предпринимателя и политика Анатолия Быкова, криминальный авторитет Владимир Татаренков вышел на свободу.
По информации "Седьмого канала", Владимир Татаренков отбывал наказание в колонии общего режима почти 10 лет. Судом он был приговорен к лишению свободы на 13,5 лет. Ему зачли условия заключения во время следствия и суда.
Напомним, в мае следователи провели очные ставки Анатолия Быкова и Владимира Татаренкова, последний дал показания против политика. Анатолия Быкова задержали, пока он находится под стражей до октября. По версии следствия, Анатолий Быков поручил Татаренкову убить Александра Наумова. Быков заподозрил, что именно он пытался взорвать его машину.
Не исключено, что Татаренков будет находиться под государственной защитой. Об этом ходатайствовал адвокат Анатолия Быкова.
На днях DK.RU рассказывал, что на Анатолия Быкова завели еще одно уголовное дело. По версии следствия, предприниматель заказал убийство руководителя фирмы, занимавшейся утилизацией промышленных отходов. Правда после убийства Анатолий Быков заплатил киллеру только пятую часть от обещанного вознаграждения.