Свидетель по делу Анатолия Быкова вышел на свободу

По информации " Седьмого канала ", Владимир Татаренков отбывал наказание в колонии общего режима почти 10 лет. Судом он был приговорен к лишению свободы на 13,5 лет. Ему зачли условия заключения во время следствия и суда.

Напомним, в мае следователи провели очные ставки Анатолия Быкова и Владимира Татаренкова, последний дал показания против политика. Анатолия Быкова задержали , пока он находится под стражей до октября. По версии следствия, Анатолий Быков поручил Татаренкову убить Александра Наумова. Быков заподозрил, что именно он пытался взорвать его машину.