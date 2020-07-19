Адвокат Анатолия Быкова публично заявил о готовящейся провокации
Адвокат бизнесмена Анатолия Быкова публично обратился к правоохранительным органам с предложением — взять свидетелей по делу под государственную защиту.
В сети появилось видео, в котором адвокат арестованного Анатолия Быкова говорит о том, что сторона защиты получила информацию о готовящейся провокации. В обращении адвоката Алексея Прохорова отмечается, что люди, которые дают показания против Анатолия Быкова, могут в буквальном смысле не дожить до суда. Сторона защиты считает, что обвинение делает это с одной целью – повесить вину за произошедшее на его арестованного Анатолия Быкова. Прохоров призвал правоохранительные органы обеспечить государственную защиту для свидетелей по данному делу.
Уважаемые правоохранительные органы! Во избежание каких-либо недоразумений мы предлагаем взять свидетелей, которые дают показания против Быкова Анатолия Петровича под государственную защиту, чтобы их жизни и здоровью ничего не угрожало, чтобы мы в суде могли опровергнуть те показания, которые они дают. Такова наша позиция относительно того, что часть свидетелей, которые дают показания против Быкова, могут до суда не дожить», – заявил Прохоров.
При этом, достоверность поступающей информации о предстоящих провокациях он не подтвердил.
Не берусь утверждать, что она достоверная. Но до нас дошли слухи, что с людьми, которые дают показания против Анатолия Петровича Быкова, могут произойти определенные неприятности в их жизни. Затем же они будут приписаны Быкову. Мы заинтересованы в защите способами, не запрещенными законом. Мы готовы к опровержению показаний против Анатолия Петровича Быкова в справедливом суде с участием присяжных заседателей», — добавил адвокат.
Напомним, 16 июля суд отклонил жалобу адвокатов бизнесмена Быкова.
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