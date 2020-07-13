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Анатолия Быкова обвинили в руководстве преступной группировкой

Анатолия Быкова обвинили в руководстве преступной группировкой
Иллюстрация: krk.sledcom.ru

Следственный комитет РФ по Красноярскому краю и Хакасии расширил обвинение Анатолия Быкова, добавив к нему еще одну статью. По ней ему грозит до 20 лет заключения.

#НОВОСТИ
Задержанный в начале мая 2020 года политик и бизнесмен Анатолий Быков до этого момента обвинялся в организации двойного убийства своих «соратников» по преступной деятельности. Теперь же к этому добавили руководство преступным сообществом (ч.1 ст. 210 УК РФ), рассказали в краевом Следкоме.
 
В ходе расследования по первому обвинению, следствие пришло к выводу, что с 1993 по 1995 годы Быков сплотил вокруг себя несколько организованных преступных групп с целью захвата лидерства в криминальной среде Красноярского края, контроля за деятельностью участников ОПГ и извлечения от этого материальной выгоды. Речь идет о группировках самого Быкова, Вилора Струганова, Владимира Татаренкова и других. В них он ввел единые для всех участников нормы поведения и санкции за их нарушения, а после координировал их преступную деятельность, создавал устойчивые связи между ними, разделял сферы преступного влияния и распределял между ОПГ доходы.
Членами организованных преступных групп, возглавляемых Быковым, были совершены убийства с целью захвата и сохранения лидирующего положения в криминальной среде Красноярского края криминальных авторитетов Анатолия Артюшкова в 1997 году и Владимира Филиппова в 1998 году и члена одной из преступных групп Красноярска Юрия Хонина в 1999 году», — рассказывают в Следкоме
Напомним, что сейчас Анатолий Быков находится под арестом. Первоначально, в мае, его взяли под стражу на 1 месяц и 26 дней — до 4 июля 2020 года. Однако позже суд продлил меру пресечения до 3 октября 2020 года. Адвокаты Быкова просили суд выпустить их клиента под залог в 1 000 000 рублей или перевести под домашний арест, но им отказали.
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