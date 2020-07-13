Анатолия Быкова обвинили в руководстве преступной группировкой

Задержанный в начале мая 2020 года политик и бизнесмен Анатолий Быков до этого момента обвинялся в организации двойного убийства своих «соратников» по преступной деятельности. Теперь же к этому добавили руководство преступным сообществом (ч.1 ст. 210 УК РФ), рассказали в краевом Следкоме.

В ходе расследования по первому обвинению, следствие пришло к выводу, что с 1993 по 1995 годы Быков сплотил вокруг себя несколько организованных преступных групп с целью захвата лидерства в криминальной среде Красноярского края, контроля за деятельностью участников ОПГ и извлечения от этого материальной выгоды. Речь идет о группировках самого Быкова, Вилора Струганова, Владимира Татаренкова и других. В них он ввел единые для всех участников нормы поведения и санкции за их нарушения, а после координировал их преступную деятельность, создавал устойчивые связи между ними, разделял сферы преступного влияния и распределял между ОПГ доходы.

Членами организованных преступных групп, возглавляемых Быковым, были совершены убийства с целью захвата и сохранения лидирующего положения в криминальной среде Красноярского края криминальных авторитетов Анатолия Артюшкова в 1997 году и Владимира Филиппова в 1998 году и члена одной из преступных групп Красноярска Юрия Хонина в 1999 году», — рассказывают в Следкоме