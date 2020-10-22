Анатолия Быкова задержали снова – «по другому делу»

Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах края, предпринимателя, отпущенного под домашний арест, задержали снова.

Вероятно, Анатолий Быков даже не успел покинуть СИЗО-1.

Да, задержан, по какому-то другому уголовному делу», - сказал источник ТАСС.

Адвокат предпринимателя бизнесмена Алексей Прохоров заявил, что ему достоверно неизвестно, где сейчас находится его клиент, возможно, он задержан в стенах СИЗО-1 сотрудниками правоохранительных органов и вывезен в неизвестном направлении. Сам адвокат ждал Быкова у здания следственного изолятора.

Напомним, перед этим Красноярский краевой суд изменил постановление Железнодорожного районного суда о продлении срока содержания Быкова под стражей и отправил его под домашний арест 16 декабря, сообщили в пресс-службе краевого суда.

Быков находится под арестом с 8 мая. Его заключение должно было окончиться 4 июля, но суд решил оставить бизнесмена под стражей до 3 октября включительно.

Анатолия Быкова обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ст.17, .п.п. «з», «н» ст. 102 УК РСФСР (" Соучастие" и «Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).