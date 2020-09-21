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Анатолия Быкова подозревают в еще одном преступлении

Анатолия Быкова подозревают в еще одном преступлении
Иллюстрация: скриншот с видео на krk.sledcom.ru

Сейчас Быков проходит обвиняемы по двум уголовным делам — руководство преступным сообществом и организация заказного убийства. Теперь к ним может добавиться еще одно.

#НОВОСТИ
Бизнесмена и политика Анатолия Быкова подозревают в подстрекательстве к убийству, сообщили в Следственном комитете по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
 
По предварительной версии следствия, примерно в начале октября 2004 года в поселке Удачном краевого центра Быков склонил своего знакомого убить 38-летнего жителя города Красноярска Андрея Грабовского, являвшегося вице-президентом федерации бокса Красноярского края. Киллер согласился и стал следить за потерпевшим. 
 
1 ноября 2004 года на дороге, ведущей в поселок Овинный, исполнитель убийства из автомата Калашникова расстрелял автомобиль «БМВ», в котором ехал Грабовский. Однако довести свой преступный умысел до конца не смог по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку потерпевший сумел увести свой автомобиль с линии обстрела и таким образом спасти себе жизнь. Киллер, увидев, что пули пробили кузов автомобиля и лобовое стекло, но не попали в водителя, с места происшествия скрылся.
 
Сейчас проводится сбор и закрепление доказательств, полученных следственным и оперативным путем.
 
О возможной причастности Анатолия Быкова к этому преступлению стало известно в ходе расследования уголовного дела, возбужденного против него по ч. 1 ст. 210 УК РФ (руководство преступным сообществом). Чуть раньше, также в ходе этого следствия, выяснилось, что бизнесмен может быть причастен еще и к организации убийства по найму, по поовду чего было возбуждено еще одно уголовное дело. А в начале сентября 2020 года Быкову предьявили обвинения в организации двойного убийства.
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