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В резиденции Анатолия Быкова прошли новые обыски

В резиденции Анатолия Быкова прошли новые обыски
Иллюстрация: static2.vesti.ru

В Красноярском крае бойцы СОБР приехали в резиденцию арестованного экс-депутата Анатолия Быкова. Следователи искали подтверждение фактов уклонения от налогов.

#НОВОСТИ

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на информацию РИА Новости, полученную от  адвоката Алексея Прохорова. Адвокат г-на Быкова сообщил, что бойцы СОБР приехали в резиденцию «Сосны», где проживает семья арестованного бизнесмена и политика.

По версии следствия, Анатолий Быков как физическое лицо в 2017-2019 году недоплатил в бюджет более 65 млн, в 2017 году в качестве ИП не заплатил налоги на общую сумму более 12 млн. По этому факту возбудили уголовное дело «об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере путем непредставления налоговой декларации или включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений» (ч. 2 ст. 198 УК РФ).

Следователи изъяли документы финансово-хозяйственной деятельности организаций, подконтрольных Быкову.

Суд наложил арест на недвижимость бизнесмена, а также принадлежащие ему земельные участки, кадастровой стоимостью более 81 млн рублей.

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