Суд продлил домашний арест сидящему в тюрьме Анатолию Быкову

Состоялось очередное заседание в Железнодорожном районном суде Красноярска по решению вопроса о продлении домашнего ареста Анатолию Быкову.

Ходатайство органов следствия об этом рассматривала судья Лариса Серебрякова, и то, что происходило в процессе, правозащитники сочли абсурдным.

Ни в одной стране мира невозможно принятие такого решения, иначе, как в нашей России», — процитировал правозащитник Алексей Прохоров своего подзащитного Анатолия Быкова.

Ходатайство органов следствия удовлетворено частично, срок домашнего ареста для Анатолия Петровича продлили до 4 января 2021 года. При этом все понимали, что Анатолий Петрович арестован и находится в СИЗО до 21 декабря 2020 года по другому уголовному делу, но судью это совершенно не смутило. Правозащитник уверен, что сегодняшнее решение никто исполнять не будет.

Защита пыталась воззвать к разуму и довести, что сейчас нет смысла продлевать домашний арест, так как Анатолий Быков находится под стражей по другому уголовному делу. Но оценки этим доводам в судебном решении давать не стали. Эти аргументы просто предпочли не заметить.

Казалось бы уже поставлена точка, в каком деянии обвиняется Анатолий Петрович — тяжком или особо тяжком, разобрались, что в тяжком. Но почему-то снова в судебном решении звучит, что он обвиняется в особо тяжком преступлении, за которое предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Хотя еще в мае эти обстоятельства были исключены из дела, так как противоречат требованиям уголовного права», — напомнил Алексей Прохоров.

Кроме того, правозащитник отметил, что судья Серебрякова не отметила, на какой именно срок продлевается срок домашнего ареста для Анатолия Быкова, хотя такая обязанность на нее возложена. А тем временем срок продления содержания бизнесмена под стражей продлен до 7 месяцев 29 суток. Защита намерена обжаловать неправомерное, с их точки зрения, решение и выдать частное определение в адрес судьи Серебряковой, так как ее доводы граничат с профессиональной небрежностью.

Напомним, Анатолия Быкова отправили под домашний арест решением суда 23 октября 2020 года, но до дома он доехать не успел, при выходе из зала суда его арестовали по другому уголовному делу и затем поместили под стражу до 21 декабря 2020 года.