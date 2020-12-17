Анатолий Быков останется под арестом до конца февраля
Бизнесмен находится (с небольшим перерывом) в следственном изоляторе с мая этого года. Его подозревают в организации заказного убийства в начале «нулевых».
Бизнесмен и бывший «алюминиевый король» Красноярска Анатолий Быков останется в СИЗО до 24 февраля 2021 года. Такое решение принял Железнодорожный районный суд города.
Быков, которого подозревают в совершении преступления по ч.3 ст.33 п. «з», ч.2 ст. 105 УК РФ («Убийство по найму»), должен был выйти из-под стражи 21 декабря, но суд продлил избранную ранее меру пресечения.
Напомним, что задержали Быкова 7 мая 2020 года по подозрению в организации двойного убийства своих соратников по ОПГ в 1994 году. Позже ему также предъявили обвинения в руководстве ОПГ и организации убийства красноярского бизнесмена в 2005 году. В мае же его взяли под стражу. Срок ареста необнократно продливался, но 22 октября Быкова все же «выпустили» под домашний арест. Однако уже на следующий день он снова был арестован.