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Полиция задержала похитителей денег со счетов бизнесмена Быкова в Сбербанке

Полиция задержала похитителей денег со счетов бизнесмена Быкова в Сбербанке
Иллюстрация: ksonline.ru

Задержаны подозреваемые в хищении свыше 122 млн рублей со счетов клиентов Сбербанка. От действий преступников пострадал находящийся под следствием красноярский бизнесмен Анатолий Быков.

#НОВОСТИ

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.

По данным ведомства, мошенники изготавливали поддельные документы, после чего предъявляли их в офисах сотовой связи для перевыпуска сим-карт с абонентскими номерами, привязанными к банковским картам потерпевших. После этого мужчинам становились доступны личные кабинеты жертв в мобильном банке, откуда они переводили деньги себе.

Ранее экс-депутат Заксобрания Красноярского края Быков заявлял о пропаже более шести миллионов рублей с его банковского счёта вскоре после ареста.

В деле 60-летнего авторитетного предпринимателя Анатолия Быкова, обвиняемого в убийстве двух человек в 90-х, появился ещё один эпизод — о покушении на убийство вице-президента Федерации бокса Красноярска Андрея Грабовского. Эта история может грозить Быкову пожизненным сроком.

Напомним, Анатолий Быков обвиняется в организации убийств Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году. По версии следствия, они были членами его преступной группировки. Бизнесмен был задержан 7 мая 2020 года, на следующий день суд отправил его под арест. Следствие уточняет, что члены банды Быкова причастны к убийствам криминальных авторитетов Анатолия Артюшкова в 1997 году, Владимира Филиппова в 1998 году и члена одной из преступных групп Красноярска Юрия Хонина в 1999 году.

 

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