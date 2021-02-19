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Находящемуся в СИЗО Быкову продлили домашний арест

Находящемуся в СИЗО Быкову продлили домашний арест
Иллюстрация: www.fg24.ru

Суд продлил домашний арест для Анатолия Быкова в рамках дела по организации убийств в 1994 году. Ранее по другому делу – об убийстве, совершенном в 2005 году, предпринимателя оставили в СИЗО.

#НОВОСТИ

Таким образом в отношении Быкова одновременно действуют две меры пресечения. Срок пребывания в СИЗО ему продлен до 21 апреля, а срок домашнего ареста – до 26 июля. Как сообщает ТАСС, одна мера пресечения перекрывает другую. Если суд примет решение в рамках дела об убийстве исполнительного директора компании «Востоксибстрой» Андрея Неколова в 2005 году об освобождении Быкова из СИЗО, в силу вступит домашний арест.

Напомним, что Анатолия Быкова задержали в мае 2020 года по подозрению в организации убийства двух своих «соратников» по преступной деятельности. Практически сразу в качестве меры пресечения ему избрали содержание под стражей. В октябре суд смягчился и перевел Быкова под домашний арест. Однако бизнесмен даже не успел физически покинуть СИЗО — его задержали (а наследующий день снова арестовали) в рамках расследования убийства Неколова.

Выйти из-под стражи Быков должен был 21 декабря 2020 года, но арест продлили до 24 февраля 2021-го. Теперь же он пробудет в СИЗО до 21 апреля.

Дело же об убийстве «коллег по преступному цеху» готово для передачи в суд — следствие лишь ждет утверждения обвинительного заключения,которое должна дать прокуратура.

 

Автор: Петр Савельев
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