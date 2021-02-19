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Анатолий Быков останется в СИЗО до конца апреля

Анатолий Быков останется в СИЗО до конца апреля
Иллюстрация: dela.ru

Авторитетному красноярскому бизнесмену не в первый раз продлевают меру пресечения. Сначала в рамках расследования убийства двух «соратников», а теперь — организации заказного убийства.

#НОВОСТИ
Красноярский бизнесмен Анатолий Быков останется под стражей еще два месяца. Такое решение принял Железнодорожный районный суд Красноярска.
 
С ходатайством об этом в суд обратились следственные органы в рамках расследования уголовных дел по ч.4 ст. 33 УК РФ (подстрекательство к убийству) и п. «з» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство из корыстных побуждений или по найму). Речь идет об убийстве исполнительного директора компании «Востоксибстрой» Андрея Неколова, совершенном в 2005 году. По версии следствия, исполнителем этого преступления был Александр Живица, которому Быков пообещал за это 50 тысяч долларов, но заплатил лишь 10 тысяч. Дело по этому факту возбудили в августе 2020 года. Основанием для этого стали показания киллера.
 
Напомним, что Анатолия Быкова задержали в мае 2020 года по подозрению в организации убийства двух своих «соратников» по преступной деятельности. Практически сразу в качестве меры пресечения ему избрали содержание под стражей. В октябре суд смягчился и перевел Быкова под домашний арест. Однако бизнесмен даже не успел физически покинуть СИЗО — его задержали (а наследующий день снова арестовали) в рамках расследования убийства Неколова.
 
Выйти из-под стражи Быков должен был 21 декабря 2020 года, но арест продлили до 24 февраля 2021-го. Теперь же он пробудет в СИЗО до 21 апреля.
 
Дело же об убийстве «коллег по преступному цеху» готово для передачи в суд — следствие лишь ждет утверждения обвинительного заключения,которое должна дать прокуратура.
Автор: Петр Савельев
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