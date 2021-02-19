Анатолий Быков останется в СИЗО до конца апреля

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Авторитетному красноярскому бизнесмену не в первый раз продлевают меру пресечения. Сначала в рамках расследования убийства двух «соратников», а теперь — организации заказного убийства.