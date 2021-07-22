Следком предъявил Анатолию Быкову окончательное обвинение

В ведомстве сообщили, что красноярскому предпринимателю Анатолию Быкову в окончательной редакции предъявлено обвинение в покушении на убийство двух человек

Как сообщается на сайте Следственного комитета, в ходе расследования удалось установить следующее. В начале «нулевых» Анатолий Быков решил убить двух предпринимателей. Для этого он нанял киллера и пообещал заплатить ему $50 тыс. Одного из неугодных предпринимателей убили, на другого покушались — киллер стрелял в автомобиль, но не попал.

Анатолий Быков не признает свое участие в этих преступлениях.