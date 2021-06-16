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Анатолию Быкову отменили домашний арест за нарушение режима

Анатолию Быкову отменили домашний арест за нарушение режима
Иллюстрация: скрин с видео на KrasNews LIVE

Бизнесмен дал интервью журналистам, чего не имел права делать. За это суд отменил домашний арест, под которым Быков находился с октября, оставаясь при этом в СИЗО

#НОВОСТИ
Свердловский районный суд Красноярска отменил домашний арест бизнесмена Анатолия Быкова и «заключил» его под стражу. Об этом рассказали в краевой прокуратуре.
 
Причиной этого решения стала встреча Быкова с журналистами, во время которой он дал интервью, заявив, что его дело сфальсифицировано (запись интервью опубликована на YouTube). Меж тем, как говорят в ведомстве, он не имел права обсуждать свое дело с посторонними.
 
Это и послужило основанием для пересмотра примененной к Быкову меры пресечения.
 
Напомним, что Анатолий Быков находил в следственном изоляторе с мая 2020 года. В октябре 2021-го его перевели под домашний арест, но в тот же день — снова арестовали (по делу об еще одном убийстве). С тех пор домашний арест Быкову регулярно продляли, хотя он все это время находился в СИЗО.
Автор: Петр Савельев
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