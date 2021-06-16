Анатолию Быкову отменили домашний арест за нарушение режима

Бизнесмен дал интервью журналистам, чего не имел права делать. За это суд отменил домашний арест, под которым Быков находился с октября, оставаясь при этом в СИЗО

Свердловский районный суд Красноярска отменил домашний арест бизнесмена Анатолия Быкова и «заключил» его под стражу. Об этом рассказали в краевой прокуратуре.

Причиной этого решения стала встреча Быкова с журналистами, во время которой он дал интервью, заявив, что его дело сфальсифицировано (запись интервью опубликована на YouTube). Меж тем, как говорят в ведомстве, он не имел права обсуждать свое дело с посторонними.

Это и послужило основанием для пересмотра примененной к Быкову меры пресечения.