Анатолию Быкову отменили домашний арест за нарушение режима
Бизнесмен дал интервью журналистам, чего не имел права делать. За это суд отменил домашний арест, под которым Быков находился с октября, оставаясь при этом в СИЗО
Свердловский районный суд Красноярска отменил домашний арест бизнесмена Анатолия Быкова и «заключил» его под стражу. Об этом рассказали в краевой прокуратуре.
Причиной этого решения стала встреча Быкова с журналистами, во время которой он дал интервью, заявив, что его дело сфальсифицировано (запись интервью опубликована на YouTube). Меж тем, как говорят в ведомстве, он не имел права обсуждать свое дело с посторонними.
Это и послужило основанием для пересмотра примененной к Быкову меры пресечения.
Напомним, что Анатолий Быков находил в следственном изоляторе с мая 2020 года. В октябре 2021-го его перевели под домашний арест, но в тот же день — снова арестовали (по делу об еще одном убийстве). С тех пор домашний арест Быкову регулярно продляли, хотя он все это время находился в СИЗО.