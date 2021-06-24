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Анатолию Быкову срезали налоговые долги

Анатолию Быкову срезали налоговые долги
Автор фото: Руслан Кривобок. Иллюстрация: ria.ru

Осенью прошлого года против авторитетного бизнесмена возбудили уголовное дело в связи с неуплатой налогов. Теперь сумма претензий уменьшена почти на треть.

#НОВОСТИ
Следствие пересмотрела размер налоговых претензий к красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.
 
В октябре 2020 года Следком возбудил уголовное дело по подозрению в неуплате Быковым НДФЛ в сумме 65 млн рублей за 2017...2019 годы и налогов как ИП в размере 12 млн за 2017 год.
В ходе расследования дела получен акт выездной налоговой проверки, по результатам которой установлена неуплата Анатолием Быковым НДФЛ в сумме более 45 млн рублей», – цитирует следователей издание.
Напомним, что Анатолий Быков сейчас находится в СИЗО, являясь фигурантом четырех уголовных дел: о создании организованного преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), покушении на убийство (ст. 30, ст. 105 УК РФ) вице-президента Федерации бокса Красноярского края Андрея Грабовского и подстрекательстве к убийству (ст. 33, ст. 105 УК РФ) учредителя фирмы по утилизации промышленных отходов Андрея Неколова. Четвертое дело — об организации заказного убийства предпринимателей Александра Наумова и Кирилла Войтенко — в январе этого года было передано в суд.
 

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Автор: Петр Савельев
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