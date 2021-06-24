Анатолию Быкову срезали налоговые долги

Анатолию Быкову отменили домашний арест за нарушение режима Бизнесмен дал интервью журналистам, чего не имел права делать. За это суд отменил домашний арест, под которым Быков находился с октября, оставаясь при этом в СИЗО Новости ДК Красноярск

Анатолию Быкову предъявили повторное обвинение в подстрекательстве Соответствующее дело против красноярского бизнесмена возбудили в конце лета прошлого года, а осенью предъявили обвинение. Теперь в деле открылись новые детали. Новости ДК Красноярск

Ключевой свидетель по делу Быкова объяснил, почему дал показания только сейчас В суде Свердловского района, где рассматривается дело об организации Анатолием Быковым убийств своих бывших соратников Александра Наумова и Кирилла Войтенко, дал показания ключевой свидетель обвинения Новости ДК Красноярск

33 свидетеля: слушания по делу Анатолия Быкова продолжаются 11 мая Свердловский районный суд без участия прессы приступил к основным слушаниям по делу Анатолия Быкова об организации двойного убийства в 1994 году. Новости ДК Красноярск

Суд утвердил присяжных по делу Быкова Суд отобрал коллегию присяжных заседателей для рассмотрения дела Анатолия Быкова, — сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края. Новости ДК Красноярск