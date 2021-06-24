Анатолию Быкову срезали налоговые долги
Осенью прошлого года против авторитетного бизнесмена возбудили уголовное дело в связи с неуплатой налогов. Теперь сумма претензий уменьшена почти на треть.
В ходе расследования дела получен акт выездной налоговой проверки, по результатам которой установлена неуплата Анатолием Быковым НДФЛ в сумме более 45 млн рублей», – цитирует следователей издание.
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