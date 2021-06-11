Анатолию Быкову предъявили повторное обвинение в подстрекательстве

Соответствующее дело против красноярского бизнесмена возбудили в конце лета прошлого года, а осенью предъявили обвинение. Теперь в деле открылись новые детали.

Бизнесмену и политику Анатолию Быкову повторно предъявили обвинение в подстрекательстве к заказному убийству. Об этом сообщили в Следственном комитете по Красноярскому краю и Хакасии.

Дело по ч. 4 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ возбудили еще в конце августа 2020 года. По версии следствия, 27 сентября 2004 года Быков, по причине личной неприязни, решил убить 42-летнего красноярского бизнесмена, руководившего фирмой по утилизации промышленных отходов.

Сделать это он предложил своему знакомому. Их встреча произошла той же осенью в доме Быкова, который расположен в Удачном. Собеседник Быкова согласился и запросил за свои услуги 50 тысяч долларов. Быков согласился.

После этого убийца начал выслеживать свою жертву и выжидать удобный момент. В результате, утром 18 января 2005 года он подкараулил бизнесмена возле гаражного массива, расположенного у дома № 66 по ул. Ады Лебедевой, и застрелил его бизнесмена четырьмя выстрелами из пистолета ТТ.

Однако Быков заплатил киллеру лишь 10 тысяч долларов, сославшись на то, что тот слишком затянул дело. Именно показания «обиженного» убийцы и стали поводом для возбуждения дела и предъявления обвинения Быкову в октябре 2020 года.

В ходе расследования этого дела вскрылись дополнительные его детали и появились новые доказательства (какие именно в Следкоме не говорят), поэтому обвинение было предъявлено повторно.