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Анатолию Быкову предъявили повторное обвинение в подстрекательстве

Анатолию Быкову предъявили повторное обвинение в подстрекательстве
Иллюстрация: krk.sledcom.ru

Соответствующее дело против красноярского бизнесмена возбудили в конце лета прошлого года, а осенью предъявили обвинение. Теперь в деле открылись новые детали.

#НОВОСТИ
Бизнесмену и политику Анатолию Быкову повторно предъявили обвинение в подстрекательстве к заказному убийству. Об этом сообщили в Следственном комитете по Красноярскому краю и Хакасии.
 
Дело по ч. 4 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ возбудили еще в конце августа 2020 года. По версии следствия, 27 сентября 2004 года Быков, по причине личной неприязни, решил убить 42-летнего красноярского бизнесмена, руководившего фирмой по утилизации промышленных отходов.
Сделать это он предложил своему знакомому. Их встреча произошла той же осенью в доме Быкова, который расположен в Удачном. Собеседник Быкова согласился и запросил за свои услуги 50 тысяч долларов. Быков согласился.
 
После этого убийца начал выслеживать свою жертву и выжидать удобный момент. В результате, утром 18 января 2005 года он подкараулил бизнесмена возле гаражного массива, расположенного у дома № 66 по ул. Ады Лебедевой, и застрелил его бизнесмена четырьмя выстрелами из пистолета ТТ.
 
Однако Быков заплатил киллеру лишь 10 тысяч долларов, сославшись на то, что тот слишком затянул дело. Именно показания «обиженного» убийцы и стали поводом для возбуждения дела и предъявления обвинения Быкову в октябре 2020 года.
 
В ходе расследования этого дела вскрылись дополнительные его детали и появились новые доказательства (какие именно в Следкоме не говорят), поэтому обвинение было предъявлено повторно.
Автор: Петр Савельев
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