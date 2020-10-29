Анатолию Быкову предъявили обвинение в подстрекательстве к убийству по найму

Следствие предъявило обвинение Анатолию Быкову в подстрекательстве к совершению убийства по найму (ч. 4 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщили в СК по Красноярскому краю и Хакасии.

По данным следствия, летом 2004 года в поселке Удачный Анатолий Быков дал указание своему знакомому убить 42-летнего мужчину, который был учредителем фирмы по утилизации промышленных отходов. За это Быков пообещал 50 тысяч долларов.

В январе 2005 года киллер застрелил мужчину возле дома № 66 по улице Ады Лебедевой. После убийства Анатолий Быков заплатил ему только 10 тысяч долларов, отметили в ведомстве.

Против Быкова заведено еще четыре уголовных дела - об уклонении от уплаты налогов, организации преступного сообщества, организации двойного убийства в 1994 году и организации заказного убийства в 2005 году. Сейчас Анатолий Быков находится в СИЗО. Там он пробудет до конца декабря.