Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 29.10
77,55
91,26
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Анатолию Быкову предъявили обвинение в подстрекательстве к убийству по найму

Анатолию Быкову предъявили обвинение в подстрекательстве к убийству по найму
Иллюстрация: bykov.info

Следствие предъявило обвинение Анатолию Быкову в подстрекательстве к совершению убийства по найму (ч. 4 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщили в СК по Красноярскому краю и Хакасии.

#НОВОСТИ

По данным следствия, летом 2004 года в поселке Удачный Анатолий Быков дал указание своему знакомому убить 42-летнего мужчину, который был учредителем фирмы по утилизации промышленных отходов. За это Быков пообещал 50 тысяч долларов. 

В январе 2005 года киллер застрелил мужчину возле дома № 66 по улице Ады Лебедевой. После убийства Анатолий Быков заплатил ему только 10 тысяч долларов, отметили в ведомстве.

Против Быкова заведено еще четыре уголовных дела - об уклонении от уплаты налогов, организации преступного сообщества, организации двойного убийства в 1994 году и организации заказного убийства в 2005 году. Сейчас Анатолий Быков находится в СИЗО. Там он пробудет до конца декабря.

Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Сын ресторатора Владимира Владимирова стал бесплатно возить врачей на работуСын ресторатора Владимира Владимирова стал бесплатно возить врачей на работу
  • Учреждения культуры Красноярска отменили массовые мероприятия из-за коронавирусаУчреждения культуры Красноярска отменили массовые мероприятия из-за коронавируса
  • Анатолия Быкова обвиняют в уклонении от уплаты налогов на 77 млн рублейАнатолия Быкова обвиняют в уклонении от уплаты налогов на 77 млн рублей
  • Компания Юрия Коропачинского OCSiAl получила землю в новосибирском АкадемгородкеКомпания Юрия Коропачинского OCSiAl получила землю в новосибирском Академгородке
  • Красноярского биатлониста Евгения Устюгова лишили олимпийских медалей с 2010 годаКрасноярского биатлониста Евгения Устюгова лишили олимпийских медалей с 2010 года
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.