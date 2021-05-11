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33 свидетеля: слушания по делу Анатолия Быкова продолжаются

33 свидетеля: слушания по делу Анатолия Быкова продолжаются
Иллюстрация: redomm.ru

11 мая Свердловский районный суд без участия прессы приступил к основным слушаниям по делу Анатолия Быкова об организации двойного убийства в 1994 году.

#НОВОСТИ

Адвокат Алексей Прохоров сообщает, что защита просила допустить в зал судебных заседаний СМИ и слушателей, но получила отказ. В своем решении суд сослался на сложившуюся эпидемиологическую ситуацию.

На сегодняшнем заседании суд допросил свидетелей со стороны обвинения — родственницу одного из потерпевших Александра Наумова, а также двух его знакомых. Завтра суд продолжит допрос других свидетелей.

В списке свидетелей обвинения, согласно обвинительного заключения, заявлено порядка 30 человек», — цитирует ТАСС г-на Прохорова.

Рассмотрение дела может занять два месяца.

Напомним, г-н Быков вину не признает и утверждает, что дело связано с его желанием избираться в Госдуму.

 

Автор: Петр Савельев
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