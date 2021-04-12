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Суд утвердил присяжных по делу Быкова

Экс-глава совета директоров КрАЗа Анатолий Быков
Экс-глава совета директоров КрАЗа Анатолий Быков. Иллюстрация: newkhakasiya.online

Суд отобрал коллегию присяжных заседателей для рассмотрения дела Анатолия Быкова, — сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

#НОВОСТИ

Я надеюсь, что коллегия будет объективной, независимой, будет судить с учетом своего жизненного опыта и здравого смысла», — поделился адвокат Алексей Прохоров.

Разбирательство дела по существу начнется 22 апреля.

Напомним, это первое из пяти уголовных дел, заведенных на экс-главу совета директоров КрАЗа Анатолия Быкова. Другие 4 четыре дела находятся в производстве:

  • о налоговых махинациях на 77 млн рублей,
  • о создании преступного сообщества,
  • об организации убийства красноярского бизнесмена Андрея Неколова,
  • о покушении на убийство вице-президента Федерации бокса Красноярского края Андрея Грабовского.

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Автор: Петр Савельев
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