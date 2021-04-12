Суд утвердил присяжных по делу Быкова

Я надеюсь, что коллегия будет объективной, независимой, будет судить с учетом своего жизненного опыта и здравого смысла», — поделился адвокат Алексей Прохоров.

Разбирательство дела по существу начнется 22 апреля.

Напомним, это первое из пяти уголовных дел, заведенных на экс-главу совета директоров КрАЗа Анатолия Быкова. Другие 4 четыре дела находятся в производстве:

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