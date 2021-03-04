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Предварительное заседание по делу Быкова перенесено

Предварительное заседание по делу Быкова перенесено
Иллюстрация: krk.sledcom.ru

В Свердловском районном суде Красноярска состоялось рассмотрение уголовного дела в отношении Анатолия Быкова по обвинению в организации двух убийств 26 лет назад.

#НОВОСТИ

Назначенное на сегодня предварительное заседание было перенесено на 14 часов 17 марта. Заседание было отложено по инициативе прокуратуры.

Представитель прокуратуры заявил, что для необходимо время для подготовки заключения по приобщённым к материалам дела жалобам защиты.

Г-н Быков подтвердил, и мы поддержали его ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных. Каких-либо возражений представитель прокуратуры и представитель потерпевшего не высказывали по данному ходатайству. Надеюсь, процесс предварительных слушаний 17 марта завершится, и мы выйдем в стадию отбора кандидатов для формирования коллегии присяжных», - заявил представитель защиты.

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Автор: Петр Савельев
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